استناداً لقانون ونظام الخدمة المدنية، أصدر وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل، القرار الإداري رقــم 2314 لسنة 2017 بترقية 270 موظفاً وموظفة في الوزارة بالأقدمية ومنحهم العلاوة الدورية المقررة في هذا الشأن اعتباراً من الأول من شهر يوليو الجاري.

وقد شملت أسماء الموظفين المُرَقين كلاً من:

أولا: الديوان العام:

م الاســــــم الادارة الدرجـة

1 جمال عبدالله جاسم الصفران اداره الشئون الإداريه الأولى/ عامة

2 هديل جاسم محمد النصر الله اداره الشئون الماليه الأولى/ عامة

3 امل محمد حسن المناعي . اداره الشئون الماليه الثانية/ عامة

4 ايمان جاسم محمد الصومالي . إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الثانية/ عامة

5 زهره سيد موسى حياد اداره الشئون الإداريه الثانية/ عامة

6 عبد الرحمن محمد صالح طالب الكندري اداره الشئون الماليه الثانية/ عامة

7 غدير محمد فلاح الصواغ اداره الشئون الماليه الثانية/ عامة

8 هلاله حجاب شلاش سالم اداره الشئون الماليه الثانية/ عامة

9 دلال اسماعيل عبدالله اسماعيل السماعيل إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الثالثة/ عامة

10 محمد عبدالعزيز علي مراد إدارة العلاقات الدولية الثالثة/ عامة

11 منى عبدالغفور علي عيسى حسن اداره الشئون الماليه الثالثة/ عامة

12 محمد احسان محمد ملا على إدارة الإعلام والعلاقات العامة الرابعة/ عامة

13 نزار عبد الستار آغا علي بهبهاني اداره الشئون الإداريه الخامسة/ عامة

14 مبارك فرحان سحيل الرويلي إدارة الشئون الإدارية الخامسة/ عامة

ثانيا: التسجيل العقاري والتوثيق:

م الاســــــم الادارة الدرجـة

1 بدور عبدالله احمد الكندرى إدارة التسجيل العقاري الأولى/ عامة

2 رشا ابراهيم منصور التحو إدارة التسجيل العقاري الأولى/ عامة

3 شذى عبد الله حسين فولاذ حسين إدارة التوثيق الأولى/ عامة

4 داليا عبدالكريم عبيد سلمان الشمرى إدارة التوثيق الثانية/ عامة

5 شروق فاضل عباس حسين الخضارى إدارة التوثيق الثانية/ عامة

6 عاصم عبدالله نوح صقر العصيمى التسحيل العقاري والتوثيق الثانية/ عامة

7 فاطمه أحمد محمد مصطفى الربيعى إدارة التوثيق الثانية/ عامة

8 فاطمه عبدالله حسن عبدالله الموسوي إدارة التسجيل العقاري الثانية/ عامة

9 فجر وليد محمد سليمان المطر إدارة التسجيل العقاري الثانية/ عامة

10 فهد عبد الهادى مسعود الهملان إدارة التوثيق الثانية/ عامة

11 منيره سليمان بدر سالم البدر إدارة التسجيل العقاري الثانية/ عامة

12 عذارى عبد الله فهد العجمى إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

13 فرح علي عبدالحميد عبدالنبي نقي التسحيل العقاري والتوثيق الثالثة/ عامة

14 لطيفه عبدالله احمد عبدالله الملا إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

15 منال فارس أحمد العنزى . إدارة التسجيل العقاري الثالثة/ عامة

16 انتصار طليحان سمار المطيري إدارة التوثيق الرابعة/ عامة

17 حسين على عبدالرضا على القطان إدارة التسجيل العقاري الرابعة/ عامة

18 خالد عبد العزيز مطر المطير إدارة التسجيل العقاري الرابعة/ عامة

19 هبه حمدى مطلق هديانالمطيرى إدارة التسجيل العقاري الرابعة/ عامة

20 ابتسام عبدالغني سعد فرج . إدارة التسجيل العقاري الخامسة/ عامة

21 زيد محمد زيد حمود المطيرى الخامسة/ عامة

22 عبد الله يوسف عبد الرحمن بوناشى . إدارة التسجيل العقاري الخامسة/ عامة

23 عبير سعيد محمد باقر . إدارة التسجيل العقاري الخامسة/ عامة

24 منال مطلق سعيد . المطيرى الخامسة/ عامة

25 بدر عبدالوهاب ابراهيم راشد الشطي إدارة التوثيق السادسة/ عامة

26 عبد الله محمد عبد الله محمد السادسة/ عامة

ثالثا: الشئون القضائية:

م الاســــــم الادارة الدرجـة

1 احمد على احمد حسين اداره كتاب محكمه الاستئناف الأولى/ عامة

2 احمد محمد جاسم الجديعي . ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الأولى/ عامة

3 اسماء سعد احمد العديله اداره التوثيقات الشرعيه الأولى/ عامة

4 أمانى جدعان منخي العتيبي اداره تنفيذ محافظه الجهراء الأولى/ عامة

5 خالد محمد يوسف الانصاري اداره كتاب المحكمهالكليه الأولى/ عامة

6 زينه زين العابدين زيد النقيب اداره تنفيذ محافظه العاصمه الأولى/ عامة

7 ساره ابراهيم حسين الكندرى إدارة الخبراء الأولى/ عامة

8 سعد محمد شبيب . العجمى إدارة التشغيل الأولى/ عامة

9 شيماء عبدالله حاجي القيسي اداره تنفيذ محافظه العاصمه الأولى/ عامة

10 طلال عبدالله محمد عبدالرزاق اداره خدمات المحاكم الأولى/ عامة

11 عبد العزيز عيسى عبد الصمد الكندرى إدارة الخبراء الأولى/ عامة

12 عبد الله عبد الرزاق عبد الله المنيع اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الأولى/ عامة

13 على غلوم قاسم جمشير اداره خدمات المحاكم الأولى/ عامة

14 كنده صقر سلمان . الرشود اداره الاستشارات الاسريه الأولى/ عامة

15 مبارك صالح مبارك النمش إدارة الخبراء الأولى/ عامة

16 محمد حسين احمد حاجى إدارة تنفيذ محافظة الفروانية الأولى/ عامة

17 محمد زيد عبدالله المطيري . إدارة الأقلام الجزائية الأولى/ عامة

18 مشعل ابراهيم احمد الشرهان إدارة الخبراء الأولى/ عامة

19 نشميه خلف حمود الخالدى اداره كتاب المحكمهالكليه الأولى/ عامة

20 وضحة مشاري عبدالله السمحان إدارة تنفيذ محافظة العاصمة الأولى/ عامة

21 احمد صالح سعد المطيرى اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

22 احمد عباس عبد الامام سليمان اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

23 أحمد عبدالله علي حسين ملا اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

24 اشتياق ناجى سلطان سيد ياسين إدارة التشغيل الثانية/ عامة

25 بدر عبدالله ناصر العجمى اداره كتاب محكمه الاستئناف الثانية/ عامة

26 بشائر عبدالله مبارك المنديل . إدارة تطوير النظم الثانية/ عامة

27 جاسر محمد فيحان جاسر المطيرى ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثانية/ عامة

28 جراح جاسم عبدالله يوسف الربيع اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

29 جراح خليفه مسلم حمود العميره اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

30 جنان عبدالرزاق علي محمد أبو طالب اداره الاقلام الجزائيه الثانية/ عامة

31 حسن محمد حسن محمد أحمد ادارة كتاب محكمة الاسرة بالمحكمة الكليه الثانية/ عامة

32 حصه محمد عبدالعزيز سليمان المريخي اداره الاستشارات الاسريه الثانية/ عامة

33 حماد محمد علي الحربي . اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

34 حمدان محمد عايض السبيعي . اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

35 حمود عويد لهيميدالفليج . اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

36 حنان عبدالله حسين . جاسم إدارة خدمة المواطن الثانية/ عامة

37 حمد عبدالله محمد العتيبي إدارة كتاب المحكمة الكلية الثانية/ عامة

38 حنان غانم رشود عبدالعزيز الرشود الادارهالعامه للتنفيذ الثانية/ عامة

39 داليه حامد محمد . الرفاعى إدارة تطوير النظم الثانية/ عامة

40 دانه على عبدالوهاب عبدالعزيز العصفور ادارة كتاب محكمة الاسرة بالمحكمة الكليه الثانية/ عامة

41 دلال خالد صالح عياده غيث لجنه دعاوى نسب وتصحيح اسماء الثانية/ عامة

42 دلال راشد ابراهيم معتوق العسلاوي اداره الاستشارات الاسريه الثانية/ عامة

43 ريم باسل سليمان عبدالمجيد أبوغوش اداره الاستشارات الاسريه الثانية/ عامة

44 سارة محمد هويج ناصر العجمي اداره خدمات المحاكم الثانية/ عامة

45 ساره ابراهيم سيد عنبر الرفاعي اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

46 سالم فالح سالم محمد الهديه اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الثانية/ عامة

47 سالم محمد عزم عويضه الهاجري اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثانية/ عامة

48 سامى صعفك سوعان العنزى اداره كتاب محكمه الاستئناف الثانية/ عامة

49 سعد عبدالله على مناحي العازمي اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الثانية/ عامة

50 سلمان سليم بكر محمد الديحاني ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثانية/ عامة

51 سناء عبد العزيز سعود الصقر اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

52 سند ماجد سند بين الدمام اداره الاقلام الجزائيه الثانية/ عامة

53 شبيب حزام ملفى السبيعى اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الثانية/ عامة

54 صالح عبدالله صالح مهوس الحصيني اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثانية/ عامة

55 ضارى عراك عنتر الظفيرى اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

56 طلال مروح فرحان العنزي إدارة الخبراء الثانية/ عامة

57 عائشة مبارك خليفة مفرج الخليفة معهد الكويت للدراسات القضائيهوالقانونيه الثانية/ عامة

58 عائشه عبد الرزاق ابراهيم المحبوب إدارة الشئون القانونية- الثانية/ عامة

59 عامر صالح احمد عامر العامر اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثانية/ عامة

60 عبد الله بسام خضر الشطى . اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

61 عبد الله فهد جمعان السبيعى اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

62 عبد الله يوسف عبد الله الجيران ادارة كتاب محكمة الاسرة بالمحكمة الكليه الثانية/ عامة

63 عبدالرحمن أحمد مبارك الميع إدارة كتاب المحكمة الكلية الثانية/ عامة

64 عبدالرحمن سيف عبدالرحمن سعود العجمي ادارة كتاب محكمة الاسرة بالمحكمة الكليه الثانية/ عامة

65 عبدالرحمن مدعث غلاب دابس العازمي اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

66 عبدالرحمن نجم عبيد حواس الشمري اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

67 عبدالعزيز عبدالسلام عيسى السعيد . اداره الرسوم القضائيه الثانية/ عامة

68 عبدالله محمد عبدالله عبدالرحيم أحمد اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

69 عبدالله يوسف عبدالله طامي المقاطع اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثانية/ عامة

70 عبدالهادى راشد ثامر محمد الهاجري اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

71 عثمان محمود عبدالخالق محمود . اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

72 عقاب حمود مطر المطيرى اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

73 على جابر أحمد المحمد . ادارة كتاب محكمة الاسرة بالمحكمة الكليه الثانية/ عامة

74 علي سلمان محمد حسن القطان اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

75 عمار يوسف ابراهيم الانصاري اداره التحكيم القضائى الثانية/ عامة

76 عنود عبدالعزيز سعود عبدالكريم عطيه اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

77 فايزه حسين محمد العجمى اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الثانية/ عامة

78 فهد سعد علي بن عون . اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

79 فهد مبارك عبد الرحمن الكويران اداره الاقلام الجزائيه الثانية/ عامة

80 فهد ناصر صنت الغضورى . اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

81 فيصل احمد علي عبدالله السلاحى اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

82 فيصل سطم عواد الشمرى اداره الاقلام الجزائيه الثانية/ عامة

83 كفايه محمد عبدالله محمد بوشهري اداره الرسوم القضائيه الثانية/ عامة

84 لافى مضحى كميخالرشيدى . اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

85 مبارك ناصر عبدالله خلف السعيد اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

86 محمد سالم غنيم عبدالله السالم ادارة المشاريع الهندسية الثانية/ عامة

87 محمد صفاك مزيد الشبرمالضفيرى اداره تنفيذ محافظه الجهراء الثانية/ عامة

88 محمد عبد الله محمد ذياب إدارة الدعم الفنى الثانية/ عامة

89 محمد عبيد خلف عواد الشمرى اداره تنفيذ محافظه حولى الثانية/ عامة

90 محمد فالح حزام السبيعي إدارة تنفيذ محافظة حولي الثانية/ عامة

91 محمد قاسم أسد قاسم حسن اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

92 محمد نزال عبد الله الظفيرى اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

93 مرزوق محمد فهد مرزوق بوخرما اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

94 مريم نجم عبدالله منشد ظاهر ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثانية/ عامة

95 مساعد خلف مزيد ابوشيبه اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثانية/ عامة

96 مشارى خالد اسماعيل الصالح اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثانية/ عامة

97 مشاعل جاسم محمد سعد القديرى اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الثانية/ عامة

98 مشاعل محمد خليل الجاسم إدارة التشغيل الثانية/ عامة

99 مشعل عبيد دغيم حمد العدوانى اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

100 مشعل فهد دومان الديحانى اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

101 منيه محسن سعد صقر اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

102 مها عبدالله رسام براك الهاجري اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

103 ناصر مجبل مطلق حماد العازمي اداره التوثيقات الشرعيه الثانية/ عامة

104 نايف خالد هويدي لفته العصيمي اداره الاقلام الجزائيه الثانية/ عامة

105 نايف مرزوق عويران النصافي اداره كتاب المحكمهالكليه الثانية/ عامة

106 نواف كامل غيلان الشمرى . ادارة كتاب محكمة الاسرة بالمحكمة الكليه الثانية/ عامة

107 هشام جاسم محمد عبدالله الدخيل اداره تنفيذ محافظه حولى الثانية/ عامة

108 هيله سالم عبدالله بلال إدارة الخبراء الثانية/ عامة

109 يوسف عدنان يوسف ملك آل هيد اداره خدمات المحاكم الثانية/ عامة

110 اشواق راشد صالح . الشطى إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

111 افراح فالح قبلان هجاج العازمي اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الثالثة/ عامة

112 العنود هلال بخيت الرومىالعجمى إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

113 امانى فلاح مبارك الرشيدي اداره كتاب المحكمهالكليه الثالثة/ عامة

114 انفال زامل دحام عذبي السعيدي اداره تنفيذ محافظه الجهراء الثالثة/ عامة

115 انوار راحج ذعار سعد الدوسرى إدارة التشغيل الثالثة/ عامة

116 انوار فيصل جاسم العثمان . اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

117 ايمان محمد فهد الفهيد اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الثالثة/ عامة

118 ايمان ناصر حميد عباس اسماعيل إدارة التشغيل الثالثة/ عامة

119 بتله سيف محمد الرشيدى . اداره كتاب المحكمهالكليه الثالثة/ عامة

120 بدر نهار حمدان خليف العدواني اداره كتاب المحكمهالكليه الثالثة/ عامة

121 جاسم محمد حسين الناصر اداره خدمات المحاكم الثالثة/ عامة

122 جمانه علي أحمد مختار خضير إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

123 جميله ياسر مصطفى الريماوى اداره كتاب المحكمهالكليه الثالثة/ عامة

124 حصه عثمان حمد اليحيا . اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

125 حمد مبارك حمد هادي العجمي اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

126 حمود عبد الرحمن سلمان سعد . اداره كتاب المحكمهالكليه الثالثة/ عامة

127 حوراء احمد سالم احمد البلوشى لجنه دعاوى نسب وتصحيح اسماء الثالثة/ عامة

128 خالد عبدالله عيسى عبدالله الرويح اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

129 دانه فهد زيد خلف السعد إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

130 دلال منذر إبراهيم الأحمد . اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

131 رقيه عماد فاضل بوغيث . اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

132 ريم خلف برغش الديحانى اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

133 زينب عبدالله محمد القلاف إدارة خدمة المواطن الثالثة/ عامة

134 ساره بدر مبارك نايف الحجرف اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

135 ساره صلاح خليفه محمد الفرج اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الثالثة/ عامة

136 ساره محمد خلف مطلق السعيد اداره تنفيذ محافظه حولى الثالثة/ عامة

137 سالم خويلد محمد نومان العنزي اداره كتاب المحكمهالكليه الثالثة/ عامة

138 سبيكه انور سعد محمد الجناع إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

139 سحر عبدالله محمد شريف الكندري اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

140 سعاد فاهم رشيد حمد . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

141 سعود سالم شويت هدروس السعيدي اداره كتاب المحكمهالكليه الثالثة/ عامة

142 سندس محمد جاسم عبدالله النويشير اداره تنفيذ محافظه حولى الثالثة/ عامة

143 شهاب حمد كعيد عجيل الظفيري اداره كتاب المحكمهالكليه الثالثة/ عامة

144 شهد صباح فهد موسى المحمد اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

145 شيماء مساعد سعود عبدالعزيز الدارمى اداره تنفيذ محافظه حولى الثالثة/ عامة

146 طلال طالب عبدالله طالب الحملي اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

147 طيبه حسين محمد الشريف اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

148 طيبة ناصر علي جاسم العذران إدارة التشغيل الثالثة/ عامة

149 عبد العزيز حسن محمود الشلبى . إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

150 عبد العزيز عمر محمد امين اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

151 عبد الكريم محيسن قنيفذالصليلى . اداره كتاب المحكمهالكليه الثالثة/ عامة

152 عبد الله ثامر نايف العتيبى اداره كتاب محكمه الاستئناف الثالثة/ عامة

153 عبير صالح عبدالهادي الشهري الرشيدي ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

154 عمار محمد ميرزا صالح عبدالله اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

155 عواطف محمد عسكر مطلق الفضلي اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

156 فاطمه جاسم محمد حسين الكندري المكتب الفنى الثالثة/ عامة

157 فاطمه محمد عبدالمحسن صالح العتيبي اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الثالثة/ عامة

158 فهد اشلاش حفر بندر ابوشيبه ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

159 لطيفه عبدالرحمن صالح سالم الجيران إدارة الخبراء الثالثة/ عامة

160 لطيفه محمد صخي عدافه العنزي اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

161 مبارك شافى عبدالله مرزوق الهاجرى ادارة التنفيذ الجنائى و الاتصالات الخارجيه الثالثة/ عامة

162 محمد دعيج ضيف الله محمد الديحاني اداره كتاب المحكمهالكليه الثالثة/ عامة

163 محمد سليمان جاسم محمد الزايد اداره الاقلام الجزائيه الثالثة/ عامة

164 محمد عيسى صالح عيسى الطواش ادارة كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف الثالثة/ عامة

165 مغيضه حمدان حمود الرشيدى اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

166 منى على عباس رضا إدارة التوثيق الثالثة/ عامة

167 منى محمد على محمود اداره خدمات المحاكم الثالثة/ عامة

168 مها خالد فراج العازمى اداره التوثيقات الشرعيه الثالثة/ عامة

169 نوال فلاح فيحان فلاح المطيري اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الثالثة/ عامة

170 نورا عبدالرحمن احمد محمد . اداره الاستشارات الاسريه الثالثة/ عامة

171 نوره فاضل عبدالله على النجاده اداره تنفيذ محافظه العاصمه الثالثة/ عامة

172 نوير شداد سندى . الرشيدي اداره كتاب المحكمهالكليه الثالثة/ عامة

173 هدى حسين علي فهد الفهد اداره الرسوم القضائيه الثالثة/ عامة

174 هنادى حسين محمد حسين إدارة التشغيل الثالثة/ عامة

175 وضحى سعود براك عبدالله العازمي إدارة الشئون القانونية- الثالثة/ عامة

176 ابرار سليمان فهد عبدالرحمن الرجيب اداره خدمات المحاكم الرابعة/ عامة

177 أحمد سعد شريان الشمري إدارة تنفيذ محافظة الجهراء الرابعة/ عامة

178 اسماء جمال ياسين عبدالجادرالعبدالجادر إدارة الشئون القانونية- الرابعة/ عامة

179 ايمان فالح علي مبارك اداره كتاب المحكمهالكليه الرابعة/ عامة

180 بشار خليل ابراهيم عبدالجبار ابراهيم اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الرابعة/ عامة

181 ثامر رشيد عوض شديد المطيري إدارة خدمة المواطن الرابعة/ عامة

182 حربى محمد عبد المحسن سالم فرحان اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الرابعة/ عامة

183 حنان على محمد حمود العازمي اداره كتاب المحكمهالكليه الرابعة/ عامة

184 خالد محمد على عبدالله بن رجب إدارة التشغيل الرابعة/ عامة

185 دانه عبدالله راشد محمد آل بن علي اداره الرسوم القضائيه الرابعة/ عامة

186 ريم مشعان على العتيبى إدارة التشغيل الرابعة/ عامة

187 سالم هادي مسفر مهدي العجمي إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

188 سعاد ندى فليحان مروان العنزي اداره الرسوم القضائيه الرابعة/ عامة

189 شهد جمال محمد المهنا اداره الاستشارات الاسريه الرابعة/ عامة

190 طلال ساير جعيلان الزعبى . اداره التوثيقات الشرعيه الرابعة/ عامة

191 عادله ماجد طلق . العتيبي اداره كتاب المحكمهالكليه الرابعة/ عامة

192 عبد الرحمن خالد عبد الرحمن احمد المنصور اداره كتاب محكمه التمييز الرابعة/ عامة

193 عبد الرحمن علاء سعيد الحسن . إدارة التشغيل الرابعة/ عامة

194 عبد الله على عبد الله الحبيل اداره كتاب محكمه الاستئناف الرابعة/ عامة

195 عبد الله مضحى حامد العنزى اداره التوثيقات الشرعيه الرابعة/ عامة

196 غازي فيصل متعب نايف الشمري اداره كتاب المحكمهالكليه الرابعة/ عامة

197 فاطمه خالد احمد شهاب المجادي إدارة الخبراء الرابعة/ عامة

198 فاطمه عبداللطيف جاسم نجم النجم اداره الرسوم القضائيه الرابعة/ عامة

199 فضه أنور أحمد محمد العثمان اداره تنفيذ محافظه العاصمه الرابعة/ عامة

200 فهد حمود رافع العنزي إدارة تنفيذ محافظة الجهراء الرابعة/ عامة

201 فيصل صالح عبد الهادىالعنزى اداره الاقلام الجزائيه الرابعة/ عامة

202 فيصل هادي عبدالله سالم المخلف اداره كتاب محكمه التمييز الرابعة/ عامة

203 مريم عيسى حسن عبدالله الشطى اداره الشئون الإداريه الرابعة/ عامة

204 مزيد مرزوق جعيلان . الرشيدى الادارهالعامه للتنفيذ الرابعة/ عامة

205 مها عوض محمد عوض الرشيدى اداره الاستشارات الاسريه الرابعة/ عامة

206 ندا ابراهيم طبيعى . كندلزى إدارة التوثيق الرابعة/ عامة

207 نعيمه بدر عيسى صالح الوزق اداره خدمات المحاكم الرابعة/ عامة

208 نواف مفرح مجبل الخيوطي الحربي اداره كتاب المحكمهالكليه الرابعة/ عامة

209 نوره عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن العوسي اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الرابعة/ عامة

210 هند وليد فاضل عبدالرحيم المطرود اداره تنفيذ محافظه الاحمدي الرابعة/ عامة

211 وفاء احمد عبدالقادر عبدالله العطوان اداره التوثيقات الشرعيه الرابعة/ عامة

212 اسراء عدنان أحمد العوضى . اداره كتاب المحكمهالكليه الخامسة/ عامة

213 امل علي عبدالهادي . العجمي اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الخامسة/ عامة

214 اميره محمد مناور . المطيري اداره كتاب المحكمهالكليه الخامسة/ عامة

215 بدر جاسم محمد رمضان حسين اداره كتاب محكمه التمييز الخامسة/ عامة

216 بدور على محمد الشمرى اداره تنفيذ محافظه الجهراء الخامسة/ عامة

217 بشائر فهد ضويان . الرشيدي إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

218 جازع جزاع سالم رجا الظفيري اداره الاقلام الجزائيه الخامسة/ عامة

219 حسنه فهد عباس . الشمرى اداره التوثيقات الشرعيه الخامسة/ عامة

220 خالد عبد الله بدحان السليمانى اداره كتاب المحكمهالكليه الخامسة/ عامة

221 دانه حسين جاسم محمد شاه إدارة خدمة المواطن الخامسة/ عامة

222 دلال سعيد بلال . سليمان اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الخامسة/ عامة

223 سعد بركه فهد المطيرى . اداره كتاب المحكمهالكليه الخامسة/ عامة

224 سعود سعد فرج محمد السويد اداره كتاب محكمه التمييز الخامسة/ عامة

225 سميره مبارك على السمحان الهاجرى إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

226 عبد الجليل يوسف جليل الهويدي . إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

227 عبدالله احمد تركى التركى . إدارة خدمات المحاكم الخامسة/ عامة

228 عبدالعزيز فيصل سليمان علي المهيني اداره كتاب محكمه الاستئناف الخامسة/ عامة

229 عدنان محمد عبدالله زيد الكندرى اداره كتاب المحكمهالكليه الخامسة/ عامة

230 عذارى خالد على محمد بوعركي اداره تنفيذ محافظه العاصمه الخامسة/ عامة

231 على عبد العزيز على الكندرى . اداره كتاب المحكمهالكليه الخامسة/ عامة

232 عمشه فالح فهد الصليلى . اداره الاقلام الجزائيه الخامسة/ عامة

233 عهود عبد الرحمن ناصر العنزى . اداره التوثيقات الشرعيه الخامسة/ عامة

234 فاطمة محمد نعير فالح الهاجرى اداره التوثيقات الشرعيه الخامسة/ عامة

235 فاطمه ابراهيم عبد على الابراهيم اداره الاقلام الجزائيه الخامسة/ عامة

236 فالح عبدالله طلب نحو الهرشاني اداره الاقلام الجزائيه الخامسة/ عامة

237 فهد محمد فهد فهد السهلي اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الخامسة/ عامة

238 محمد عيد سالم العجمى . اداره تنفيذ محافظه الفروانيه الخامسة/ عامة

239 مريفه عوض حليس . الحربي اداره كتاب المحكمهالكليه الخامسة/ عامة

240 مريم خالد عبدالله قمبر قاسم اداره كتاب محكمه الاستئناف الخامسة/ عامة

241 مشاعل عيسى عبدالمحسن . الدهيش إدارة الخبراء الخامسة/ عامة

242 منال مناحى نافع العنزى . اداره تنفيذ محافظه مبارك الكبير الخامسة/ عامة

243 منى صالح محمد البطحانى . اداره كتاب المحكمهالكليه الخامسة/ عامة

244 منيره خليفه ابراهيم الفارس . إدارة خدمة المواطن الخامسة/ عامة

245 ناصر هزاع ذواد . الهاجرى اداره خدمات المحاكم الخامسة/ عامة

246 نعيمه حامد عبدالله . الدرباس اداره كتاب المحكمهالكليه الخامسة/ عامة

247 نوره الحميدى عمر . الجحيدلى اداره كتاب محكمه الاستئناف الخامسة/ عامة

248 الطاف ملبس ندا عايد العنزي اداره كتاب المحكمهالكليه السادسة/ عامة

249 بشاير نايف ثامر . العنزي اداره كتاب المحكمهالكليه السادسة/ عامة

250 حمود محمد سالم ضيدان العتيبي اداره كتاب المحكمهالكليه السادسة/ عامة

251 ريم مرزوق محمد عبدالله العازمى اداره خدمات المحاكم السادسة/ عامة

252 شيخه حمد شهاب حمد الشمري إدارة الخبراء السادسة/ عامة

253 صالح حمد مفلح صالح الفلاح اداره كتاب المحكمهالكليه السادسة/ عامة

254 عادل عبيد محمد . السعيدى اداره تنفيذ محافظه الفروانيه السادسة/ عامة

255 عبدالرحمن عبدالله رفيدان قاعد العتيبي اداره التوثيقات الشرعيه السادسة/ عامة

256 عبير زيد خليف غانم العنزي اداره كتاب المحكمهالكليه السادسة/ عامة

257 غزاى محمد غزاى نافل العتيبى اداره كتاب محكمه الاستئناف السادسة/ عامة

258 لطيفه جمال خالد الزويد . اداره كتاب محكمه التمييز السادسة/ عامة

259 مجيد مرشود بجيد الماجدى اداره تنفيذ محافظه الجهراء السادسة/ عامة

260 محمد حفر هليل بريك الجميلى اداره خدمات المحاكم السادسة/ عامة

261 موسى مبارك شديد الهندال اداره كتاب المحكمهالكليه السادسة/ عامة

262 ناصر جاسم خليفه المريشد اداره تنفيذ محافظه العاصمه السادسة/ عامة

263 نواف برغش مانع عوده الحسيني اداره الرسوم القضائيه السادسة/ عامة

264 سعاد منصور مرزوق تركي العازمى اداره كتاب المحكمهالكليه السابعة/ عامة

265 فهد عبدالحميد ابراهيم حسين عاشور اداره تنفيذ محافظه العاصمه السابعة/ عامة

266 فهد عبداللطيف خزعل سلمان الضويحي اداره تنفيذ محافظه الفروانيه السابعة/ عامة

267 منيره على حربى مهل الهاجرى اداره التوثيقات الشرعيه السابعة/ عامة

268 نوير داخل غنيم هايسالظفيرى اداره تنفيذ محافظه الجهراء السابعة/ عامة

269 عبد الرحمن عبد الله نواهىالعتيبى . إدارة المحفوظات المركزية الثانية/ معاونة

270 مطلق شنيف مطر . الحريجي اداره خدمات المحاكم الثانية/ معاونة