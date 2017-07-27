عبدالعزيز الفضلي

أكدت الوكيل المساعد للتعليم العام، فاطمة الكندري، عدم وجود أية نية أو توجه نحو تدوير رؤساء الأقسام في المدارس بمختلف المناطق التعليمية وخصوصا في الوقت الحالي.

وأشارت الوكيلة الكندري في تصريح صحافي، إلى حرص وزارة التربية وقطاع التعليم العام في الحفاظ على الاستقرار الذي يشهده الميدان خاصة بعد سد اغلب الشواغر سواء على مستوى الوظائف الإشرافية أو التعليمية والميدانية.

ونوهت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري إلى أن وزارة التربية تدرس في الوقت الحالي فقط تدوير بعض مدراء المدارس الذين خدموا اكثر من 10 سنوات في نفس المدرسة ، ويستثنى منهم المدراء الذين بلغت خدمتهم 30 عاما فأكثر، وذلك من باب الحرص على إحداث التنوع والتطوير داخل المدرسة.