اسامة ابو السعود

زف رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الخليج فالح العجمي البشرى لجميع عمال الشركة وخاصة عمال الخفجي بصدور حكم محكمة التمييز بأحقية العاملين بالخفجي باحتساب اجر العمل الاضافي «الأوفر تايم» وفقا للأجر الشامل المقرر بلائحة شؤون العاملين بالشركة.

كما اعلن العجمي ان حكم محكمة التمييز النهائي قضى أيضا بتطبيق الإجازات المرضية المقررة بلائحة شؤون العاملين بالشركة.

وأشار الى تطبيق ميزة «الجدارة» السنوية المقررة بلائحة شؤون العاملين بالشركة، كما تضمن الحكم إلزام شركة نفط الخليج انشاء وتجهيز حضانة لاطفال الشركة.

اما فيما يخص الاعمال الشاقة والضارة والخطرة فكشف العجمي ان هناك تنسيقا مع مؤسسة البترول الكويتية وسيتم الانتهاء منها قريبا.

كما أوضح ان موضوع بطلان لائحة الجزاءات المعمول بها حاليا فجار اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة للتعامل معها. وأشاد العجمي في هذا الإطار بالقضاء الكويتي الشامخ الذي كان وما زال وسيظل حصن العمال وملاذهم للحصول على حقوقهم في ظل تعنت بعض المسؤولين عن إعطاء حقوق اقرها الدستور والقانون.