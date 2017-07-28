دشتي: الملتقى فرصة لتبادل الخبرات وطرق التأسيس والإدارة

محمد راتب

أعلن مدير سينما اي ماكس عبدالله الشتيل في تصريح له أن المركز العلمي طرح مبادرة لتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية لتعزيز العلوم والمعرفة وهي تتمثل في برنامج خاص لحجز قاعة سينما اي ماكس للمؤسسات والشركات غير الربحية مجانا ومن غير مقابل.

جاء ذلك في تصريح له على هامش الملتقى الأول للفرق التطوعية البيئية في الكويت الذي استضافه المركز العلمي في قاعة سينما أي ماكس، بهدف تفعيل ونشر رسالة الحفاظ على البيئة وذلك بمشاركة «جمعية أصدقاء النخلة» وأكثر من ٢٠ فرقة وحملة تطوعية.

وأشار الشتلي إلى ان المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم وتشجيع المؤسسات والشركات غير الربحية على توفير بيئة ومناخ مناسب لإقامة الندوات واللقاءات الحوارية، مع تعزيز التعاون بينها وبين المركز العلمي، ودعمها لتطوير اساليب التفكير والتحليل العلمي ونشر التوعية البيئية والاجتماعية.

وتابع أنه إلى جانب ذلك فإننا نسعى إلى دعم المؤسسات والشركات غير الربحية كذلك لإظهار ما لديها من دراية في العلوم والمعرفة وما سيترتب عليه من تأثير إيجابي في المجتمع، وتحفيز الاهتمام والالتزام لدى أفراد المجتمع بالحفاظ على الحياة البرية والبحرية والمنظومات البيئة، وإظهار وتفعيل دور المركز العلمي في دعم العلوم والمشاركة في خدمة المجتمع، إضافة إلى توطيد فكرة العمل الإنساني والتطوعي.

وذكر الشتيل ان من مميزات البرنامج توفير صالة عرض اي ماكس التي تتسع لـ250 شخصا وشاشة بحجم 15م×20م، وتوفير كل المعدات والأجهزة الصوتية والمرئية، مبينا أن هناك شروطا للاشتراك في البرنامج تشمل أن يكون الطلب مقدما من مؤسسة او شركة غير ربحية، وتعبئة النموذج الخاص بالحجز وتحديد كل المتطلبات للاعتماد على إدارة المركز العلمي. وفيما يتعلق بالأيام المتوافرة لعام 2017/2018 قال إنها ايام الأربعاء 26 يوليو و27 سبتمبر و22 نوفمبر و31 يناير و28 مارس و30 مايو و25 يونيو، لمدة ساعتين في اليوم، موضحا أنه لمزيد من المعلومات يتم التواصل مع موقع [email protected]، أو على الهاتف 22240305.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء النخلة د.عادل دشتي أن الملتقى الاول للفرق التطوعية مبادرة تهدف إلى اعطاء الفرص للفرق لإبراز انشطتها وأدوارها، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة والاطلاع على التجارب وكيفية التأسيس والفعاليات والمشاريع المقترحة.

وأضاف أنه سيتم في ختام الملتقى الذي يقام لأول مرة من نوعه منح جواز المتطوع المحترف بشرط اجتيازه عددا من الساعات التدريبية التطوعية ومشاركته في عدد من الفعاليات والأنشطة تمهيدا لتشكيل فريق تطوعي احترافي خلال الأشهر المقبلة، بحيث يقوم كل فريق بإعداد مؤتمرات ومنتديات وورش عمل ويشارك في تشكيل الفرق الناشئة.

وأشار إلى الفرق التطوعية الشبابية تعيدنا سنوات إلى بداية عملنا التطوعي، وقد حرصنا في جمعية اصدقاء النخلة على تقديم مبادرة في الملتقى الأول للفرق التطوعية لوزارة الدولة لشؤون الشباب التي نتقدم بالشكر لها على تبنيها وكونها راعيا استراتيجيا لنا، وهي اول مرة يتم عقد ملتقى للفرق التطوعية الشبابية البيئية، كما نشكر الهيئة العامة للبيئة لرعايتها الاستراتيجية لهذا الملتقى.

وبين دشتي أن الملتقى سيشتمل على استضافة مجموعة من الفرق التطوعية والاطلاع على تجاربهم وأهدافهم كيف تأسسوا والفعاليات والمشاريع المقترحة، مشيرا إلى انه جرى أمس استعراض الفرق المشاركة على ان يكون هناك الأسبوع المقبل ورش عمل على مسرح الهيئة العامة للبيئة واستضافة لفريق من سلطنة عمان الشقيقة ليقدم لنا مفاهيم حول كيفية إنشاء الفرق وإدارتها وتحويل الافكار البيئية لمشاريع عمل وتنفيذها، والاعلام البيئي وغير ذلك من المفاهيم.