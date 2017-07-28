كريم طارق

أكد أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني حرص الجمعية على إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة والتي من شأنها أن تحقق العديد من الأهداف وفي مقدمتها الدمج المجتمعي وتفجير الطاقات الإبداعية لدى فئة ذوي الإعاقة العزيزة على قلوبنا، لافتا إلى أن البرنامج الصيفي للجمعية بدأ باستكمال أحد أبرز برامج الجمعية وهو برنامج إعداد القيادات المجتمعية من خلال تدريب بعض الكوادر لإعداد البرامج وإدارتها.

جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش «حفل ماكدونالدز الترفيهي» الذي نظمته الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين بالتعاون مع ماكدونالدز فرع أرض المعارض، وسط أجواء يسودها الفرح والمرح بمشاركة أبنائنا من ذوي الإعاقة وذويهم، حيث تضمن الحفل العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي تخللها توزيع الجوائز والوجبات الغذائية على الحضور.

وأضاف الثويني أن الجمعية بصدد التنسيق من أجل السفر وإعداد رحلة خليجية إلى كل من دولة قطر والبحرين ومن ثم الانطلاق للمشاركة في معرض اكسبوا المقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة، مؤكدا أن الجمعية مستمرة في إقامة البرامج والأنشطة الثقافية والندوات والملتقيات الرامية إلى شرح بنود ومواد قانون ذوي الإعاقة 8/2010 وذلك سعيا إلى نشر التوعية المجتمعية بحقوق تلك الفئة العزيزة على قلوبنا.

بدوره، أشار المنسق الإعلامي للجمعية علي دشتي إلى أن الهدف من الفعالية والحفل الترفيهي المقام في ماكدونالدز هو كسر حاجز الملل وتسلية أبنائنا من ذوي الإعاقة خلال فصل الصيف، لافتا إلى أن تلك الفعاليات تصب في مصلحة تلك الشريحة من خلال العمل على تحقيق الدمج المجتمعي، متوجها بجزيل الشكر والتقدير إلى المشاركين في هذا الحفل الترفيهي وإلى كل من ساهم في إنجاحه.

من جانبها، أكدت عضوة الجمعية ومنسقة الحفل منى الفريحان أن من الفعالية إدخال البهجة والفرحة إلى قلوب ذوي الإعاقة، خاصة خلال فترة الصيف الذين عادة ما يكونون خلالها حبيسي المنزل، مشيرة إلى أن الجمعية سعت إلى تنظيم الحفل في أحد الأماكن المغلقة والمكيفة وذلك للابتعاد عن الأجواء الحارة التي تشهدها تلك الفترة من العام، معربة عن بالغ سعادتها بمشاركة ذوي الإعاقة الفعالة في هذا اليوم المعد خصيصا لإسعادهم وسط وجود ذويهم.