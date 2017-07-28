مكتبتي





«لن آكل طعامي»

يقرر عدنان عدم تناول الطعام الذي تعده والدته، ويخرج باحثا عن طعام آخر في المزرعة القريبة، وهناك أخذ حفنة صغيرة من أطعمة الحيوانات والطيور، فأخذ التبن من البقر، وفتات الخبز اليابس من البط.

ثم أخذ الحبوب من الدجاج، والعشب من الخروف، والحليب من القط.

وحين تذوقها شعر بالقرف. وعاد إلى المنزل ليأكل من طعام والدته اللذيذ والمفيد.

تأليف: جنان حشاش، رسوم: يارا باميه، دار النشر: مركز ثقافة الطفل.

«بـو!»





إنه الكابوس أو الحلم القاتم الذي يزور الأطفال في منامهم. هو خيال يخرج في الليل فقط، ويزور الأطفال النيام ليخيفهم قليلا.

وبعد حواراته مع الأطفال، تغير «بو» شيئا فشيئا، فصار يخرج نهارا وفي ضوء الشمس، حتى وصل به الأمر أنه لم يعد يحب الليل والظلام، بل لا يخرج سوى في ضوء النهار.

فأحبه الأطفال ولم يعد مصدر هلع لهم.

كما تعلم كيف يصنع الضحكة للصغار، وكيف يمنحهم الأحلام السعيدة.

تأليف: عائشة الحارثي، رسوم: رود، نشر: دار أصالة.

«الوحش الخطير تحت السرير»





ذات يوم مشرق، يتمارض عدنان للبقاء في المنزل، لكنه يكتشف وجود وحش في غرفته.

لكن الوحش الصغير يقرر مرافقة عدنان في يومياته، في البيت والدراسة وأثناء اللعب.

هذا الكتاب نص مسرحي عن مغامرة عدنان مع وحشه، مع إبراز الحالات النفسية التي يعيشها الناس، من الغضب إلى الحزن إلى القلق والسعادة.

تأليف: كيفن دايررسوم: ساره هورن

«عصافير عادل الملونة»





عادل طفل يعاني من عدم النطق، وهو يقضي أغلب أوقاته بممارسة هواية صنع العصافير من الأوراق الملونة.

حين يركن إلى غرفته ليبدأ صنع عصافيره، لا يقطع تركيزه أي شيء حوله، ولا حتى أي ضجيج أو صوت.

وعند موعد الطعام، يضيء ضوء أحمر في غرفته، فيعرف عادل أن الطعام جاهز وأهله بانتظاره، حينها يخرج ليشارك عائلته اهتمامهم.

شقيقه يطلب منه أن يعلمه صناعة العصافير الملونة فيبتسم عادل موافقا، فابتسامته دلالة على موافقته في كل مرة.

تأليف: فاطمة شرف الدين، رسوم: سارا سانشيز، نشر: دار كلمات.

أبنائي الصغار طارق البكري الابتسامة

ما زلت أتحدث ولن أتوقف عن الحديث عن الابتسامة.. انظر أيها الصديق الحبيب إلى الأطفال الصغار جدا، كيف يبتسمون فيدخلون الفرحة إلى قلوب من حولهم.. ولعل الابتسامة الأولى هي أجمل وأحلى هدية يعطيها الصغار لآبائهم لحظة ابتسامتهم، فكيف بنا لو كانت هذه الابتسامة هي الصفة الغالبة على وجوهنا جميعا.. كبارا وصغارا..؟! ألا ترى معي أيها الذكي أنك تسعد عندما تلقى الناس وهم يبتسمون لك، أن تلقى المعلم والمعلمة، والبائع والبائعة.. والنادل في المطعم، وحارس المدرسة، وشرطي المرور.. وكل الناس من حولك يبتسمون.. ولهذا فإنك تجد نفسك تبادلهم الابتسامات دون أن تملك منعها.. فكن أنت المبادر أولا دائما إلى الابتسامة الحلوة.. واسبق غيرك إلى الابتسام حتى تحقق في أنفسهم الرضا والسعادة كما يحقق لك غيرك السعادة في نفسك.. فما أجمل الابتسامة ما دامت شعارك الدائم.

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قصة مصورة





















قصة وعبرة

المعلم الحكيم





قصة: د. سعيد بهون

في فصلنا تلميذ سيئ لا يحبه الطلاب بسبب ما يقترفه من أفعال. وذات يوم قام بسرقة ساعتي من المحفظة خلسة، إلا أن المعلم فطن له فقام يراقبه ويتابعه.

لم يمض على فعلته بضعة أيام حتى كررها ثانية، وسرق من أحدنا قلما عزيزا، كثيرا ما كان يحرص عليه، حينها قام متذمرا وأخذ المعلم يؤدب السارق وينصحه التلاميذ في انتباه، وفيما كنا نحن التلاميذ نتضايق من أعماله تحلى المعلم بالصبر وحثنا على حسن التعامل معه.

وقبل نهاية السنة الدراسية أعاد الفتى فعلته ثالثة، حينها عزم بعض الطلاب على التقدم من المعلم بطلب فصله من المدرسة، فقد أضر كثيرا، ولا يصلح مثله للتعلم.انتظر المعلم حتى نهاية الدرس، ولم تبق إلا بضع دقائق للخروج، فقام يتحدث والتلاميذ يسمعون، وكان بيننا الفتى السارق: أبنائي الأعزاء.. أنتم لا خوف عليكم إن خرجتم من المدرسة، ولكن من لزميلكم هذا إن فصلته؟! فسيبقى على هذا الأمر طوال حياته، فيضر نفسه، ويتضرر منه المجتمع، بل نصبر عليه ونحسن مرافقته لعله يهتدي.

انتبهنا نحن التلاميذ إلى حكمة معلمنا، بينما كان الولد المذنب تذرف عيناه دموع الندم، فقام يطلب العذر، عازما على ألا يعود لمثل هذه الفعال المشينة.

من ظرفاء العرب

أشعب





هو رجل من أهل المدينة يقال له ‏«‏أشعب الطماع‏»، وهو أشعب بن جبير مولى عبدالله بن الزبير، وكنيته أبو العلاء، يقال إنه شخصية ذات أصل حقيقي، ولد في سنة تسع من الهجرة، وقد عمر أشعب حتى أيام خلافة المهدي، وكان طيب العشرة من الظرفاء، يحسن القراءة ذا صوت حسن فيها، وقد روت له كتب الأدب نوادر تبين حرصه وجشعه وطمعه وقد اختلط الصحيح بغير الصحيح، حتى لا يكاد الباحث يعثر على هذه الشخصية التي أضحكت الناس بنوادرها، غير أن شهرة أشعب لم تقف عند عصر معين أو مكان معين فها هو أشعب لايزال ماثلا حتى بالأدب الفارسي.

يكذب ويصدق كذبه

سأل أبو السمراء أبا عبيدة عن طمعه، فقال‏:‏ اجتمع عليه يوما غلمان من غلمان المدينة يعابثونه، وكان مزاحا ظريفا مغنيا، فآذاه الغلمان، فقال لهم‏:‏ إن في دار بني فلان عرسا، فانطلقوا إليه فهو أنفع لكم، فانطلقوا وتركوه، فلما مضوا قال‏:‏ لعل الذي قلت من ذلك حق، فمضى في أثرهم نحو الموضع، فلم يجد شيئا، وظفر به الغلمان هناك فآذوه ‏.‏

بالغ الطمع

قال له سالم بن عبد الله‏:‏ ما بلغ من طمعك‏؟

‏قال‏:‏ ما نظرت قط إلى اثنين في جنازة يتساران إلا قدرت أن الميت قد أوصى لي من ماله بشيء، وما أدخل أحد يده في كمه إلا أظنه يعطيني شيئا‏.‏

وبلغ من طمعه أنه مر برجل يعمل طبقا فقال‏:‏ أحب أن تزيد فيه طوقا، قال‏:‏ ولم‏؟ قال‏:‏ عسى أن يهدى إلي فيه شيء ‏.‏







أسماء مناطق كويتية





جليب الشيوخ

جليب الشيوخ في جنوب الكويت كانت فيها بئر حفرها أحد أبناء الشيوخ لسقي الخيول، ويقال ان الشيخ جابر ابن الشيخ عبدالله الصباح هو الذي حفرها، ويقال ان الشيخين محمد وجراح هما من حفراها.

الصليبية والطرفاء

هناك آبار غنية بمائها العذب في منطقة الصليبية، كانت ملاذا للمسافرين وأصحاب الإبل. ولكثرة اشجار الطرفاء سميت منطقة «طرفاوي» بهذا الاسم ومنطقة الطويل بالقرب من وارة لعمق بئرها.

الفحيحيل

هي أرض زرعت فيها فحول النخيل بكميات كبيرة، فضلا عن القمح والشعير، فجاء الاسم على هذا المنوال وأصل الاسم تصغير فحال كما كانت منتجعا للراحة والاستجمام لأهل الكويت، وأهلها كانوا أغنياء يمتلكون الماعز والأغنام.

جزيرة كبر





تعيش في جزيرة كبر أسراب من الطيور البحرية وفيها النفط الكثير، والشعاب المرجانية، وسميت بالكبر لوجود نبات السفلح الأحمراللون الذي يسمى ايضا بالكبر، ويقال أيضا لأنها مرتفعة عن سطح الارض، وتشاهد عن بعد فهي كبر متكبرأي كبير الرأس، وفيها بعض الأكواخ التي تسمى «كبر».

أم المرادم

سميت بهذا الاسم لأنها رملية مرتفعة، فكانوا يردمون البحر برمالها وقالوا: كنا نمر بها لقربها من المغاصات. كما كانت سوقا لتجارة اللؤلؤ.

قاروه





جزيرة قاروه كانت تحيط بها الشعب المرجانية التي تؤوي اسماك الخليج كلها، وتكثر فيها الطيور البحرية وسميت بهذا الاسم لكثرة القار الطافح حولها.

أم النمل وعوهة وفيلكا

وجزيرة أم النمل سميت كذلك لكثرة النمل فيها، كما كانت سكنا لصيادي الأسماك. وعوهة التي كانت آهلة بالسكان، أخليت لعدم صلاحيتها للسكن وفيها عاهات كثيرة، وان الارض مصابة بعاهة رملية كثيفة، وساحلها ضحل جدا لا يصلح لرسو السفن الا للصغيرة منها. وجزيرة فيلكا التي اكتشفت فيها آثار قديمة جاءت التسمية من اليونانيين تعني البيضاء، وقيل تعني الجزيرة السعيدة باللاتينية.

لغتنا الجميلة

أوائل الأشياء

• الحافرة أول الأمر.

• الزلف أول ساعات الليل واحدتها زلفة.

• النقبة أول ما يظهر من الجرب.

• العلقة أول ثوب يتخذ للصبي.

• الاستهلال أول صياح المولود إذا ولد.

• العقي أول ما يخرج من بطنه.

• النبط أول ما يظهر من ماء البئر إذا حفرت.

• الرس والرسيس أول ما يأخذ من الحمى.

• الفرع أول ما تنتجه الناقة.

• صدر كل شيء وغرته أوله.

• فاتحة الكتاب أوله.

(موسوعة المعاني)

متاهة





قم بتوصيل الأرقام ولون





اختلافات بين الرسمين عشرة اختلافات حاول العثور عليها في أسرع وقت ممكن.



