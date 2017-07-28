أعلن نائب المدير العام للعلاقات العامة والموارد بجمعية النجاة الخيرية د.جمال الشطي إشهار إسلام أسرة كاملة من بوليفيا التي تقع بأميركا الجنوبية مكونة من 5 أفراد وكذلك إشهار إسلام شاب من كولومبيا عمره 19 عاما، وذلك بعد أن شرح الله صدورهم للإسلام وتعرفوا على مبادئه العظيمة من خلال الداعية المتخصص في اللغة الإسبانية عبر خدمة الحوار المباشر التي تقدمها لجنة الدعوة الإلكترونية.

وحول قصة دخولهم للإسلام قال الشطي: نحمد الله جل وعلا أن سخرنا لخدمة الإسلام ونشر رسالته ونحن بدورنا نحرص في لجنة الدعوة الإلكترونية على التواجد في الفضاء الإلكتروني ونستثمره في تعريف الطرف الآخر بالإسلام، ففي عطلة نهاية الأسبوع شاهد رب الأسرة البوليفية واسمه هيكتور إعلان في الفيسبوك باللغة الإسبانية عن كيفية الدخول في الإسلام، وتم إعداد الإعلان بأسلوب سهل مميز يخاطب كافة الشرائح مما جعل هيكتور يتواصل مع الداعية المتخصص بلغته والذي يرحب به ويطلب منه أن يطرح أي أسئلة تجول في خاطره عن الإسلام، فبدأ هيكتور الذي يدين بالمسيحية بالسؤال عن القرآن الكريم ودوره في حياة المسلم، ثم عن الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعندما وجد إجابات مقنعة لأسئلته الكثيرة، علق قائلا إن أسرته تتابع الحوار لحظة بلحظة وأنهم مقتنعون بالإسلام ويريدون جميعا الدخول فيه.

واوضح الشطي أن هذه الأسرة تتكون من 5 أشخاص هم هيكتور 54 عاما ووالده 86 عاما وزوجة هيكتور 44 عاما وابنه 18 عاما وابنته 17 عاما، وهذا بفضل الله جل وعلا وتوفيقه ثم جهود فريق العمل باللجنة والداعمين وشركاء النجاح.

مبينا أن خدمة الحوار المباشر التي أطلقتها اللجنة منذ عامين ونصف العام تعمل حاليا بثلاث لغات هي الإنجليزية والإسبانية والتجالوج وبلغ عدد المهتدين الجدد حتى الآن 550 مهتديا ومهتدية من 59 دولة من خلال انتشار هذه الخدمة عبر وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي.