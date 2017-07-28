قال مدير مركز نظم المعلومات عبدالرحمن البشير إن بيت الزكاة يولي اهتماما كبيرا للخدمات الإلكترونية سواء الخاصة بموقع بيت الزكاة او خدمات الهواتف الذكية، إضافة الى تطبيق وتطوير البرامج الخاصة بإدارات البيت التي تخدم أعمالهم ومهامهم، موضحا ان ذلك يحتاج لمتابعة مستمرة من قبل مركز نظم المعلومات نظرا للتطور المذهل والسريع في مجال تقنية المعلومات، مشددا على حرص البيت على مواكبة كل تطور وكل ما من شأنه تطوير العمل وتسريع الإنجاز وحماية المعلومات.

وأشار البشير إلى ان المركز قد قام مؤخرا بتوفير أحدث أجهزة حماية الشبكات والبريد الإلكتروني وقواعد البيانات، إضافة إلى توفير أحدث أنظمة التحليل والمراقبة الأمنية لخدمات بيت الزكاة الإلكترونية ضمن منظومة متكاملة لأمن وسرية البيانات بمعايير دولية.

وأوضح البشير ان المركز قام مؤخرا بتطوير عشرة أنظمة آلية جديدة خاصة بالإدارات منها نظام كافل اليتيم وطالب العلم والمخازن والمشتريات والارشيف المركزي وغيرها.

وحول موقع بيت الزكاة الرسمي على الإنترنت أشار البشير إلى قيام مركز نظم المعلومات بتطوير النسخة الجديدة من الموقع وتدشين النسخة الانجليزية إضافة الى تدشين العديد من حملات بيت الزكاة الخيرية وتطوير نظام ASK للأسئلة والأجوبة الشائعة حول مكتب خدمة المواطن، وأعلن عن تنفيذ نظام خريطة مواقع بيت الزكاة عبر نظام الخرائط (جوجل) وتطوير نظام التوظيف بما يتناسب وسياسة بيت الزكاة في تحسين عملية توظيف الخبرات والكفاءات المهنية، كذلك تمت صيانة الموسوعة الإلكترونية المتوافرة على الموقع، وتطوير نظام الخدمة الاجتماعية لاستقبال طلبات الحالات التي لديها ملف سواء قرض حسن أو مساعدة مالية بالإضافة إلى الحالات الدائمة بشكل إلكتروني عبر الموقع، وأخيرا تفعيل نظام المناقصات والممارسات لعرض المناقصات وجداول فرز عطاءات الشركات المتقدمة لمناقصات البيت، مؤكدا اهتمام مركز نظم المعلومات بإجراء الصيانة الدورية لجميع أنظمة بيت الزكاة الآلية وحل المشاكل المتعلقة بها، ورفع مستوى الخبرات الفنية لموظفي المركز من خلال عقد ورش العمل الداخلية وتحليل الاستبيانات وإعداد الإحصائيات التي تخدم إدارات البيت المختلفة وتساعد على تطوير العمل وتسهيل اتخاذ القرارات لإدارة البيت.

وبين البشير ان العمل جار لإنشاء مكتبة إلكترونية مشتركة تجمع كافة الصور التي تخدم أعمال بيت الزكاة من الإدارات المعنية وهي النشاط الخارجي والعلاقات العامة وقسم تطبيقات الحكومة الإلكترونية لتصبح مرجعا موثقا سهل التعامل معه، كما يقوم المركز بتجهيز الفروع الجديدة التابعة لبيت الزكاة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تجهيز التمديدات الخاصة بمبنى الأندلس.

وأكد البشير استكمال إجراءات الربط مع الجهاز المركزي والجهات الحكومية الأخرى ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية الاستراتيجي للدولة، إضافة الى اكتمال تنفيذ وتشغيل الربط الشبكي مع فرع بيت الزكاة في القاهرة.