أسامة أبوالسعود

أعلنت النائبة غادة عجمي انه ولأول مرة في تاريخ تنسيق الجامعات الحكومية المصرية تم استثناء المصريين بالخارج في التقدم للتنسيق الحكومي بالصورة طبق الأصل لشهادة المعادلة بقرار من وزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار.

وقالت العجمي في تصريح لـ «الأنباء» ان تعنت الجامعات الخاصة دفعنا للجوء الى وزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار الذي تفاعل مع قضية المصريين في الخارج والتي أثارها عدد من أولياء الأمور وتبنتها د.داليا البيلي منذ البداية وكان تحديا بالنسبة لنا جميعا في مواجهة «مافيا الجامعات الخاصة» والتي تتلاعب بمكتب التنسيق لإجبار الطلاب المصريين في الكويت والدول العربية على الالتحاق بالجامعات الخاصة بالرغم من تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة بدول الخليج.

وشددت العجمي على ان استهداف أبناء مصر المتفوقين في الخارج وإحباطهم بنسبة التنسيق المرنة واعتماد أصل الشهادة كان أحد الأسباب التي تصيب هؤلاء الطلاب - الذين رفعوا رأس مصرنا الغالية في كل الدول العربية - بالإحباط واليأس والشعور بالمرارة وهو ما يستهدفه أعداء الوطن.

وقالت النائبة غادة عجمي: «تواصلت بصفة شخصية مع الطلبة وتم سماع الشكوى والتأكد منها ونقلت صوتهم وشكواهم لوزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار والذي بمجرد عودته من المؤتمر الرئاسي للشباب بالاسكندرية وعلمه بما حدث وتواصله المستمر على مدار ٤٨ ساعة إصدار قرار باستثناء المصريين بالخارج في التقدم بالتنسيق الحكومي بالصورة طبق الأصل لشهادة الثانوية العامة المعادلة.