أصدر وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الفنية لتشكيل فرق العمل في الوزارة عبداللطيف السريع قرارا إداريا حمل رقم 2006 لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة تذليل العقبات التي تواجه المحامين وذلك برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل عمر الشرقاوي.

وقد ضمت اللجنة في عضويتها كلا من مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية أو من ينوب عنه ومدير إدارة كتاب محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، إلى جانب مدير إدارة كتاب الأسرة في المحكمة الكلية أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى مدير إدارة كتاب الأسرة في محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه ومدير إدارة خدمات المحاكم أو من ينوب عنه.

كما ضمت اللجنة المشكلة في عضويتها كلا من الاختصاصي القانوني في المكتب الفني للإدارة العامة للتنفيذ أنوار علي صالح، والمحامي عدنان أبل، بالإضافة إلى المحامي طلال المنصوري وموظف مكتب التنسيق الإداري والمتابعة لقطاع شؤون قصر العدل كأمين سر للجنة.

وقد تضمن القرار استكمال اللجنة لأعمالها وفق القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2016 بكل ما شمله من اختصاصات، بالإضافة إلى إتاحة المجال للجنة للاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين من داخل أو خارج الوزارة في سبيل أداء مهامها، كما أوصى القرار برفعها لتقرير بنشاطها إلى وكيل الوزارة تمهيدا لعرضه على وزير العدل.