احتفلت ثيلما كوزيس التي يعتبرها الطلاب الكويتيون المبتعثون الى الولايات المتحدة الأميركية بمنزلة أم لهم بعيد ميلادها الـ100. واقيم الاحتفال في منزل كوزيس الكائن في مقاطعة «فيرفاكس» في ولاية فرجينيا مساء اول من امس بمشاركة عدد كبير من الطلبة الاجانب الذين استضافتهم.

وبمناسبة الاحتفالية تم تسجيل سيرتها وانجازاتها التي حققتها في وثيقة ستتم فهرستها في مكتبة الكونغرس الأميركي من قبل العضو جيري كونولي. وتذكرت سندس الشرف احدى الطلبة الكويتيين السابقين الذين استضافتهم كوزيس والتي شاركت في الاحتفال الايام التي قضتها معها قائلة إن «كوزيس ساعدتهم كثيرا وخاصة اثناء فترة الاحتلال العراقي وأضافت انها «حظيت باهتمام كبير من قبل كوزيس وخاصة باداء واجباتها المدرسية».

وكانت كوزيس وزوجها توم استضافا 174 طالبا مبتعثا من 34 دولة غالبيتهم من الكويت ودول الشرق الاوسط خلال الفترة الممتدة من عامي 1960 الى 2004. وتلقت كوزيس دعوة في السابق لزيارة الكويت، اذ حظيت بترحيب كبير وبمعاملة لائقة نظرا لما قدمته للطلبة الكويتيين المبتعثين الى الولايات المتحدة.

وولدت كوزيس في ولاية «ايوا» في عام 1917 من والدين مهاجرين من الدنمارك، ثم انتقلت الى العاصمة واشنطن في عام 1938 وعملت لدى عائلة الرئيس الـ26 للولايات المتحدة ثيودور روزفلت.