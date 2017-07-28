أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن افتتاح فرع جديد لخدمة المواطن بمبنى برج التحرير بمدينة الكويت بغية إنجاز معاملات المواطنين بكل سهولة ويسر.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الفرع الجديد هو الرابع في سلسلة فروعها المنتشرة بمناطق الجهراء وجليب الشيوخ وجابر العلي والهادفة جميعها إلى خدمة المواطن عبر إنجاز معاملاته بسهولة.

ونقل البيان عن مديرة ادارة «خدمة المواطن» بالمؤسسة منيرة العبدالجادر قولها إن الفرع مزود بعدد كاف من العاملين المؤهلين فضلا عن ربطه بالنظام الآلي للمؤسسة ما يسهم في إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة المبنى الرئيس بمنطقة جنوب السرة.

وأضافت العبدالجادر أن الافتتاح الرسمي للفرع سيتم «قريبا» بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل والمدير العام للمؤسسة م.بدر الوقيان، مبينة أن مواعيد الدوام الرسمي ستكون من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا.