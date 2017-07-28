أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع اللواء ركن إبراهيم العميري أن أعداد المتخلفين عن التسجيل في الخدمة الوطنية بلغ 135 شابا كويتيا مخالفا من أصل 2704 شبان ممن وجب عليهم التسجيل.

ووصف اللواء العميري في تصريح لـ(كونا) هذا العدد من المتخلفين الفعليين بأنه «بسيط ولا يذكر» قائلا إن عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بلغ 1407 شبان من العدد المجمل للمشمولين.

وأوضح أن عدد المتبقين من الشباب ممن يشملهم القانون وهو 1162 شابا لا يعدون في صفوف المخالفين حتى الآن، حيث لم تنته فترة التسجيل لديهم وهي 60 يوما، أي المهلة التي وضعها القانون لكي يعتبر بعدها الشاب متهربا من الخدمة مما يوجب تطبيق قانون الجزاء عليه من خلال القنوات القضائية.

ودعا الشباب ممن يشملهم القانون الذين أتموا عامهم الثامن عشر من تاريخ العاشر من مايو الماضي للتسجيل خلال 60 يوما فقط بعد اتمامهم سن الثامنة عشرة.

وذكر أن هيئة الخدمة الوطنية تراعي من يبلغها بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو دواعي السفر وغيرها من الأمور التي تجعله يتخلف عن التسجيل، مؤكدا أن الهيئة تستقبل جميع الاستفسارات فيما يخص قانون (الخدمة الوطنية).

إلى ذلك يقدر عدد المجندين الذين سيستكملون السن القانونية بنهاية العام الحالي بسبعة آلاف و500 شاب في حين عدد من سيبلغ السن القانونية حتى شهر مايو المقبل يقدر بـ 13 ألف شاب وهؤلاء ملزمون عند الاتجاه لأي جهة للتسجيل تقديم اذن تسجيل من الخدمة الوطنية.