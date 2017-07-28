أقامت هيئة الخدمات الطبية ممثلة بالمجمع الطبي العسكري الشمالي صباح امس حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي بوزارة الصحة حيث قام بنك الدم المركزي بتجهيز المعدات الطبية الخاصة بالتبرع، واستقبال المتبرعين من منتسبي وزارة الدفاع لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم قبل تبرعهم بالدم للتأكد من مدى قابليتهم للتبرع وضمان لجودة الدم المنقول، وتأتي هذه الحملة تلبية لدعوة بنك الدم للتبرع، حيث ان المساهمة بالتبرع بالدم من الأعمال الوطنية والإنسانية وعمل جليل تحرص وزارة الدفاع على المشاركة فيه وتشجيعه، هذا وكان الإقبال كبيرا من قبل منتسبي الوزارة.

حضر حملة التبرع بالدم رئيس التفتيش العسكري اللواء ركن محمد الخضر ومعاون رئيس الاركان لهيئة الادارة والقوى البشرية اللواء الركن خالد الشمري وعدد من كبار ضباط المجمع الطبي.