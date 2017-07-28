أسامة أبوالسعود

هنأ اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات العاملين في القطاع النفطي على موافقة مؤسسة البترول الكويتية على مطالب الاتحاد الخاصة بهم.

وأكد الاتحاد في بيان صحافي عودة الأمور إلى نصابها دون نقصان بعد تحقيق المطالب التي تضمنت: إعادة العمل بنظام السفر في المهام الرسمية التدريبية السابق على 1 مارس 2016، إلغاء وقف هدايا قدامى العاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة، وتطبيق ما نص عليه القانون رقم 85 لسنة 2017 المتضمن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 51 لسنة 2010 باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء الخدمة دون خصم المبالغ التي تحملتها جهة العمل نظير اشتراك العامل بالتأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، على أن يتم العمل بالتعديل اعتبارا من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية في 9 الجاري.