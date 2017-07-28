ثامر السليم

نظمت جمعية الهداية الخيرية ملتقى الهداية الأول على مدى 3 أيام تحت شعار «كيف نواجه الإرهاب» في مسجد العلاء بن عقبة في الفردوس، شارك فيها كل من المحاضر بالمسجد النبوي الداعية إبراهيم بن صالح المحميد عن «نشأة الإرهاب خلال سبعة عقود» وفي اليوم الثاني مشاركة الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الداعية د.منصور الخالدي عن «دور الفرد والمجتمع في مواجهة الإرهاب»، فيما شارك الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت د.فلاح مندكار بمحاضرة بعنوان «طرق تحصين الشباب من خطر الإرهاب.

وفي هذا الصدد، قال الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الداعية د.منصور الخالدي ان الإرهاب مرض خطير ولابد من علاجه والتصدي له فمن تصدى لهم هم «السلفيون»، حيث واجهوا هذا الفكر وحذروا من منظريه وجماعاتهم حتى وصل الحال الى انه تمت الإساءة لهم قولا وفعلا، لأنهم واجهوا هذه الأفكار المخالفة لشرع الله، لافتا الي انه علينا جميعا ان نتوحد في الحق لمحاربة هذه الأفكار سواء الأفرادا أو المجتمع للقضاء عليها بعد عون الله.

وأشار الى ان معنى الإرهاب قد يراد به مدح او ذم، حيث ان معنى كلمة الإرهاب هو التخويف، فالإرهاب المقصود منه عند الناس الآن هو تخويف الآمنين وتكفير الآخرين وقتلهم وتهجيرهم من بيوتهم والإضرار بهم، مؤكدا ان الإرهاب ليس مقصورا على الإسلام او المسلمين بل يشمل كل الديانات ومثال ذلك ما فعله كفار قريش ضد المسلمين وما يفعله الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وما فعله الروس ضد المسلمين في البوسنة والحوادث على ذلك كثيرة، فظاهرة الإرهاب منتشرة ومن يرى بعين عوراء يتغافل عن الإرهاب المنتشر سابقا.

وأكد الخالدي انه لا ترابط بين الاستقامة والإرهاب فمن استقام على دين الله الحق واتبع العلماء الربانيين لم يتلوث بالإرهاب أو منتسبيه، لافتا الى ان أسباب نشأة الإرهاب منها الجهل بدين الله وكذلك الغيرة المفرطة مع الهوى وكذلك الظلم الذي وقع على بعض الجماعات وقع على الصالح والطالح، وأيضا من أسباب نشأة الإرهاب التعلق بالدعاة وليس بالعلماء.

ولفت الى انه متى ما قام الفرد بدوره والمجتمع لمسنا اكتمال النتائج بمحاربة الإرهاب وذلك يكون بتضافر الجهود جميعا أفرادا ومؤسسات لاجتثاث هذه الآفة التي تضر بالإسلام والمسلمين والمجتمعات عموما، مشيرا الى ان محاربة الإرهاب تكون من خلال الوقاية قبل المرض ومحاربته بعد ظهور العلامات والتي منها التقليل من العلماء وشأنهم وانتقاص قدرهم والتطاول على ولاة الأمر وكذلك من تلمس هواه مع الثورات والمسيرات والمظاهرات التي حرمها أهل العلم.

وعن طرق علاج الإرهاب قال الخالدي ان العلاج يكون من خلال التعلق بالله عبر الدعاء فهو سلاحه فأين نحن من هذا السلاح العظيم؟ وكذلك يكون بمحاربة هؤلاء الإرهابيين بالعلم الشرعي وأيضا بالعناية بتوقير العلماء وربط الناس بالعلماء وكذلك غرس حب الوطن الاسلامي في قلبك وقلب أبنائك، محذرا من أصحاب الوجهين ممن يقوم منهم بالتفجير والآخرون منهم بالشجب والاستنكار وكذلك التحزب مع هذه الأحزاب.