مريم بندق

أعلنت مصادر مطلعة ان ديوان الخدمة المدنية سيسلم وزارة التربية قريبا جدا ضوابط تنفيذ كادر المعلمين المعدل.

وأوضحت المصادر أنه يتم العمل على قدم وساق لإنجاز هذه الضوابط التي تنتظرها «التربية» لإعلان حركة ترقيات الوظائف الإشرافية.



هذا، وعلمت «الأنباء» من المصادر ان الجهات المختصة تدرس تقديم طلبات رسمية لمجلس الخدمة المدنية لاستحداث 3 هيئات مستقلة جديدة.



وأوضحت المصادر أن هناك رغبة في تحويل كل من الإدارة العامة للإطفاء وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الى هيئات عامة، إضافة إلى إحياء الهيئة العامة لـ«الصحة».



وعما إذا كان ستتم الموافقة من عدمها على إنشاء هذه الهيئات، أجابت المصادر: بحسب رأي مجلس الوزراء ونحن علينا دراسة الطلبات في حال تقديمها رسميا.

ورداً على سؤال حول الهيئة العامة للطرق والنقل، أجابت المصادر بأنه مازال الوضع كما هو، حيث لم يتم إصدار أي قرارات جديدة بشأنها.