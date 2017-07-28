رشيد الفعم

بعد مخاطبة وزارة الداخلية واتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب في تصريح لـ «الأنباء» أن وزارة العدل ستفتتح مكتبا لإدارة التنفيذ في المراكز البرية يستهلها مكتب في منفذ النويصيب الأسبوع المقبل على أن تفتتح باقي المكاتب في المنافذ الأخرى تباعا.



وأشار وزير العدل الى ان مكتب وزارة العدل بمطار الكويت سهل كثيرا على المسافرين عبر المطار في دفع المخالفات والغرامات وتنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أن مكاتب وزارة العدل بالمنافذ البرية ستشكل ايضا نقلة نوعية في أداء الوزارة بتسهيل أمور المسافرين عبر المنافذ الحدودية.



وبين أنه بافتتاح مكتب وزارة العدل في النويصيب سيكون الدفع عن طريق الـ «كي نت» لخدمة المسافرين والتسهيل على الناس خصوصا أيام العطل والإجازات.