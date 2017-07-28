أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التي تنفذها النوبة (ب) بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة بالعاصمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والتي أسفرت عن توجيه 109 إنذارات تعدي على أملاك الدولة.



وبدوره أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة، زيد العنزي، أن الحملة التي نفذها مفتشو النوبة أسفرت عن توجيه 109 إنذارات تعدى على أملاك الدولة اشتملت على 107 إنذارات بمنطقة جابر الأحمد بالقطعة 1 وإنذاران بمنطقة شمال غرب الصليبيخات إلى جانب تحرير 3 مخالفات إعلانات تمثلت في عدم تجديد ترخيص الإعلان بالإضافة إلى غلق محل إدارياً .



وناشد العنزي أصحاب المنازل بإزالة تعدياتهم من قبل انفسهم قبل انتهاء المدة القانونية للإنذارات حتي لا يتعرضوا للمسائلة القانونية ، لافتا إلى أن مفتشي فريق الطوارئ سيقومون بتكثيف الحملات لرصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.



ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.