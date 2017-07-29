بناء على قرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب رقم 190 لسنة 2017 بشأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات وزارة العدل وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف، وتبعا لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن، أصدر وكيل وزارة العدل قرارات بتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاع المحاكم.

وشملت قرارات التسكين في إدارة الرسوم القضائية في قطاع المحاكم ندب الموظفين، شيخة تركي صالح الضبعاني لوظيفة رئيس قسم فحص الدعاوى في محكمة الفروانية، وبزة خالد حسين الحليل لوظيفة رئيس قسم فحص الدعوى في محكمة العاصمة، وفاطمة عبدالرضا عبدالوهاب بحروه لوظيفة رئيس قسم تقدير الرسوم في محكمة حولي، وشيخة مصلح سعود العجمي لوظيفة رئيس قسم تقدير الرسوم في محكمة الأحمدي ومبارك الكبير، وخالد وليد إبراهيم الدهيم لوظيفة رئيس قسم الصندوق في محكمة الجهراء، وفهد حسين عبدالله الحداد لوظيفة رئيس قسم فحص الدعاوى في محكمة الجهراء، وأماني جاسم عبدالله شكرالله لوظيفة رئيس قسم متابعة تنفيذ الأوامر في محكمة الأحمدي ومبارك الكبير، وعزيزة كريم رخيص خلف الحسيني لوظيفة رئيس قسم تقدير الرسوم في محكمة الجهراء، ومها علي جاسم المسباح لوظيفة مراقب الرسوم القضائية في محكمة الجهراء، ومنصور مفلح خلف المطيري لوظيفة مراقب الرسوم القضائية في محكمة العاصمة، ونادية علي عبدالحميد إدريس لوظيفة رئيس قسم متابعة تنفيذ الأوامر في محكمة حولي، نورة حمد عبدالمحسن الحماد لوظيفة رئيس قسم المطالبات في محكمة العاصمة، عبدالعزيز محمد داود الحمدان لوظيفة رئيس قسم تقدير الرسوم في محكمة العاصمة، علي حسن شاهين شهاب لوظيفة رئيس قسم الصندوق في محكمة حولي، وفهد معاذ فهد الفهد لوظيفة رئيس قسم تقدير الرسوم في محكمة الفروانية، ورهام عبدالله عبداللطيف النجدي لوظيفة رئيس قسم التدقيق والمراجعة في محكمة العاصمة، وشريفة عبدالله أحمد النعار لوظيفة رئيس قسم المطالبات في محكمة الفروانية، وأسماء يعقوب يوسف العلي لوظيفة رئيس قسم المطالبات في محكمة حولي.

كما تضمنت قرارات التسكين في إدارة الرسوم القضائية ندب الموظفين، نورة جازع علي العجمي لوظيفة رئيس قسم المطالبات في محكمة الأحمدي ومبارك الكبير، ونبيلة غازي جريد المطيري لوظيفة رئيس قسم التدقيق والمراجعة في محكمة الفروانية، ومريم محمد عبدالله القطان لوظيفة رئيس قسم فحص الدعاوى في محكمة الأحمدي ومبارك الكبير، وإيمان بدر صالح حسن الضبيب لوظيفة رئيس قسم متابعة تنفيذ الأوامر في محكمة العاصمة، وأنفال شريفة أحمد عبدالله الكندري لوظيفة رئيس قسم فحص الدعاوى في محكمة حولي، وإيمان غالب عبدالكريم الصالح لوظيفة رئيس قسم السكرتارية، وحصة سيف سعد السهلي لوظيفة رئيس قسم متابعة تنفيذ الأوامر في محكمة الفروانية، وجراح ذايب غازي مشعان العتيبي لوظيفة رئيس قسم متابعة تنفيذ الأوامر في محكمة الجهراء، وأبرار أحمد يوسف الأنصاري لوظيفة رئيس قسم المطالبات في محكمة الجهراء.

خدمات المحاكم

كما شملت قرارات التسكين في إدارة خدمات المحاكم في قطاع المحاكم ندب الموظفين، أحمد شعبان محمد حسين بهزاد لوظيفة رئيس قسم التشغيل والصيانة في مراقبة خدمات الأحمدي، وفاطمة محمد عبدالله محمد لوظيفة رئيس قسم التنسيق والمتابعة، ودلال شعيب محمد شعيب لوظيفة رئيس قسم الشؤون الإدارية، وغنيم غنيم المطيري لوظيفة رئيس قسم الأمن والسلامة في مراقبة العاصمة وحولي، ومحمد هايس ماجد المطيري لوظيفة رئيس مكتب خدمات الجهراء، والبراء عبدالله عبدالكريم العزاز لوظيفة رئيس قسم الصيانة والتشغيل في مراقبة خدمات الرقعي والجهراء، وعبدالله حسين خضير لوظيفة رئيس قسم الصيانة والتشغيل في العاصمة، ومسلم محمد إبراهيم سليمان لوظيفة رئيس قسم الأثاث، وجمال ثني أحمد العنزي لوظيفة مراقب خدمات العاصمة وحولي، وريم عبدالعزيز مبارك القملاس لوظيفة رئيس قسم الإشراف على العقود.

محكمة الاستئناف

كما تضمنت قرارات التسكين في إدارة كتاب محكمة الاستئناف في قطاع المحاكم ندب الموظفين، آمال مصطفى السيد عبدالله الرفاعي لوظيفة مراقب الدعاوى والجدول والإعلان في محكمة العاصمة، وأحمد محمد حنيف مراد لوظيفة رئيس قسم الوثائق المتداولة في العاصمة، ومعالي جاسم محمد الياسين لوظيفة رئيس قسم ضباط الدعاوي في مراقبة الفروانية، وجاسم محمد يوسف الأنصاري لوظيفة رئيس قسم أمناء سر التحقيق في مراقبة محاكمة الوزراء، وأمينة يوسف جعفر العوضي لوظيفة رئيس قسم ضباط الدعاوى في مراقبة الأحمدي، وحسين جمعة حسين رمضان جمعة لوظيفة رئيس قسم الإعلان في مراقبة العاصمة، عبداللطيف عبدالله صالح الحمد لوظيفة رئيس قسم أمناء سر الجلسات في مراقبة محاكمة الوزراء.

كما شملت قرارات التسكين في إدارة كتاب محكمة الاستئناف في قطاع المحاكم ندب كل من مطلق محمد مطلق الدويش لوظيفة رئيس قسم أمناء الوثائق المتداولة في الفروانية، ودلال راشد أحمد الصبر لوظيفة رئيس قسم الطباعة في الفروانية، وزليخة عبدالله أحمد القبندي لوظيفة رئيس قسم السكرتارية في الأحمدي، وخلود بدر مطلق ظاهر لوظيفة رئيس قسم المحفوظات في الفروانية، وفرجة راشد ثامر الهاجري لوظيفة رئيس قسم الجدول في الأحمدي، وأماني عبدالرحمن سعد المداد لوظيفة رئيس قسم الجدول بالفروانية، ومني يوسف حمد المزيد لوظيفة رئيس قسم المحفوظات في الأحمدي، ولطيفة إسماعيل حسين الحداد لوظيفة رئيس قسم الطباعة، وفاطمة منصور عيسى الحداد لوظيفة رئيس قسم السكرتارية في الفروانية، جاسم عبدالرحمن حميد العبدلي لوظيفة رئيس قسم أمناء سر العاصمة، ومنار سليمان عبدالله القطان لوظيفة رئيس قسم ضباط الدعاوى في العاصمة، ومحمد عبدالحميد أحمد علي لوظيفة رئيس قسم أمناء سر الجلسات بالفروانية.

المحفوظات

وتضمنت قرارات التسكين في إدارة المحفوظات المركزية ندب كل من خالد الزامل لوظيفة مراقب محفوظات دور العدالة، ودلال الإبراهيم لوظيفة رئيس قسم البيانات الآلية لمحفوظات ديوان الوزارة، والدانة عياد لوظيفة رئيس قسم البيانات الآلية لمحفوظات دور العدالة.

الأقلام الجزائية

وشملت قرارات التسكين في إدارة الأقلام الجزائية ندب كل من وداد سلمان لوظيفة مراقب التقارير والترجمة، وإبراهيم الأنصاري لوظيفة مراقب شؤون نيابة محافظة العاصمة، وفهد الشايع لوظيفة رئيس قسم القضايا الخاصة، وعايد العازمي لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة الأموال العامة، وأروى الكندري لوظيفة رئيس قسم التفتيش القضائي في النيابة العامة، ومنى العنزي لوظيفة رئيس القلم الجزائي الكلي لنيابة الأموال العامة، وعيسى الناقة لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية في الفروانية، وخيرية سند لوظيفة رئيس قسم متابعة التقارير، وشيماء الحداد لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية في الفروانية، وصلاح الحديبي لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية في مبارك الكبير، وعبدالله الكندري لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية في الجهراء، وبدور زيد لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية في حولي، وعبداللطيف العبد الرزاق لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية في العاصمة، وأبرار الرشيدي لوظيفة رئيس قسم الترجمة، وعيسى الناصر لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة حولي، وقطمة المطيري لوظيفة رئيس قسم الخدمات الإدارية، وهادي علي لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة الجهراء، ومنيف ثويبت لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة الفروانية، وعبدالعزيز حيدر لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة المخدرات والخمور، وشروق الكوت لوظيفة رئيس القلم الجزائي لنيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر.