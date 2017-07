المطيري: قرابة 1.34 مليون شخص عام 2015 توفوا بسبب الأنواع المختلفة من فيروسات الكبد

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، د.غالية المطيري، عن البدء بتنظيم حملة توعوية شاملة عن التهابات الكبد، مشيرة إلى أن التوعية تلعب دورا هاما في الوقاية من هذا المرض العضال ، فضلا عن أن لها دورا محوريا في حث المرضى على طلب العلاج وتلقى الأدوية والتغلب على الوصمة الاجتماعية المرتبطة بهذا المرض مما يساهم في إنقاذ آلاف الأرواح.

جاء هذا في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد، وذلك تحت شعار: " القضاء على التهاب الكبد" والذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية وجميع دول العالم في 28 من شهر يوليو من كل عام.

ونوهت إلى أن المكتب الإعلامي يحرص على الوصول لجميع فئات المجتمع في مختلف المواقع ، حيث نظم حلقة نقاشية بالتعاون مع لجنة مهندسات كويتيات ، ألقى فيها بأطباء المكتب الإعلامي عدة محاضرات عن التهاب الكبد بالإضافة إلى معرض توعوي وفحص لتشخيص الإصابة بالتهاب الكبد C .

وذكرت أن الحملة تتضمن نشر بوستات توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي وعرض فيلم توعوي على قناة اليوتيوب ووسائل السوشيال ميديا الخاصة بالمكتب، بالإضافة إلى إعداد وتوزيع مطبوعات توعوية عن الأنواع المختلفة من التهاب الكبد على جميع المناطق الصحية.

وأفادت أن وزارة الصحة تحرص على الاحتفال بهذا اليوم لإذكاء الوعى عن هذا المرض الخطير الذي يعد وباء عالميا ، موضحة انه تبعا لتقارير منظمة الصحة العالمية ، فقد توفى قرابة 1.34 مليون شخص عام 2015 بسبب الأنواع المختلفة من فيروسات الكبد ، إذ يقدر عدد المصابين بالتهاب الكبد الفيروسى B و C عام 2015 ب325 مليون حالة وعدد المصابين سنويا بفيروس الكبد E 20 مليون شخص .

وبينت أن التوعية الصحية تلعب دورا تكميليا لجهود وزارة الصحة في مكافحة التهابات الكبد التي قامت بدورها بتوفير التطعيمات اللازمة ضد التهاب الكبد B بجدول التطعيمات الرئيسية و للعاملين بالقطاع الطبي، كما تم إدخال أحدث الأدوية الخاصة بعلاج التهاب الكبد C بمستشفيات وزارة الصحة، كما قامت الوزارة بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الالتهاب الكبدي لتوحيد الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الأمراض بين مختلف قطاعات الوزارة وعمل مسوح وطنية لمختلف أنواع التهاب الكبد.

وكشفت د. غالية عن الانتهاء من إقامة حملة توعوية ومسح صحي عن التهاب الكبد الفيروسى C بالمراكز الصحية والمستشفيات بما فيها مستشفى الطب النفسى ومستشفى السجن ، فضلا عن وضع خطة مستقبلية بالتعاون مع لجنة التصدي لالتهاب الكبد الفيروسي وأقسام الجهاز الهضمي والكبد لحملة وطنية إعلامية وتوعوية تمتد لمدة عام بداية من شهر سبتمبر 2017 وتغطى كافة هيئات ووزارات الدولة .