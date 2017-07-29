دعوة دول التعاون إلى إنهاء الأزمة سريعاً بالطرق الديبلوماسية





أصدرت وزارة الخارجية التنزانية بيانا أيدت فيه جهود الوساطة الكويتية في حل الأزمة الخليجية وقال سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم: إن البيان يدعم جهود الوساطة التي يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة سلميا عبر الحوار.

كما أكد البيان حرص تنزانيا على وحدة واستقرار منطقة الخليج وضرورة إيجاد حل سلمي ضمن إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ذكر البيان ان تنزانيا تدعم مبادرات الكويت الداعية لحل الأزمة عبر الحوار والتفاوض.

وقال الناجم: ان بيان الخارجية التنزانية حث دول الخليج على إنهاء الأزمة سريعا بالطرق الديبلوماسية..

جدير بالذكر أن وزير خارجية تنزانيا أوغسطين ماهيغا قد أعرب مطلع الأسبوع الماضي عن تأييد بلاده ودعمها الكامل لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية في كلمة ألقاها خلال حضوره احدى المناسبات الديبلوماسية في دار السلام ممثلا عن حكومة بلاده.