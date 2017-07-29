عادل الشنان

أكدت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسجيل 140984 معاملة خلال الستة شهور الاولى من العام الحالي تتلخص بـ (3788 فتح طلب إسكاني جديد - 4849 معاملة تخصيص - 265 بيتا شعبيا - 6754 معاملة بدل إيجار - 1957 عقد انتفاع - 553 تبادلا وتنازلا).

من جانب آخر، كشف المهندس المقيم للعقد الأول لمشروع جنوب المطلاع م.علي صادق أن مقاول المشروع يستخدم حاليا معدة آلية ضخمة لحفر الأراضي الصلبة بعمق 7.5 امتار، حيث يبلغ إجمالي قيمتها حوالي مليون دينار.

وأضاف صادق على هامش اجتماع مع قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأسبوع الماضي أن المقاول سيقوم خلال الأيام المقبلة باستيراد آلية أخرى من نفس النوع والشكل لتقوم بمساعدتهم في حفر الأجزاء المطلوبة والإسراع من عملية التنفيذ التزاما بالجدول الزمني المرصود.

وبين أن الآلية الضخمة تقوم كذلك بإعادة تدوير الصخر الذي يتم حفر وإخراجه على شكل «صلبوخ» ويتم تحديد عملها وفق برنامج ونظام معين من قبل اختصاصيين لها.

وعن مدة إنجاز العقد الأول أفاد صادق بأن مدته 4 سنوات بدأت من 4 سبتمبر 2016 وتنتهي في 2 سبتمبر 2020، حيث سيكون التسليم على مرحلتين الأولى في 3 سبتمبر 2019، لافتا إلى أن طول المشروع 20 كيلوا مترا وعرضه 10 كيلو مترات.

وأفاد بأن المشروع يتميز باستخدام طرق جديدة في التنفيذ مثل الحوائط الاستنادية للإنفاق والطرق، مؤكدا في الوقت نفسه الانتهاء في شهر يوليو الجاري فعليا من أعمال حفر الأنفاق بطريقة مايكروتالنج وبدأ العمل بتمديد شبكات مياه الأمطار.

وتابع: ان إجمالي نسب إنجاز الأعمال الفعلية للعقد الأول تتجاوز النسب التعاقدية المنصوص عليها ضمن الجدول الزمني.