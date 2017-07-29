في إطار فعاليات رحلة إحياء ذكرى الغوص التاسعة والعشرين التي تنظمها لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس وحملت شعار «خليجنا واحد.. مصيرنا واحد» باشر الشباب المشاركون في الرحلة من النواخذة والمجدمية والبحرية مهامهم منذ صباح يوم أمس في الغوص الفعلي.



وصرح رئيس لجنة التراث والمشرف العام على الرحلة علي القبندي بأن جميع السفن المشاركة والبالغ عددها 13 سفينة، وصلت بسلام إلى بندر الغوص مساء يوم أمس الأول بعد رحلة كانت فيها مستقرة ومناسبة بالرغم من ارتفاع معدل حرارة الجو ونسبة الرطوبة وقد استطاع النواخذة الشباب الذين قادوا السفن تجاوز جميع المراحل بدءا من انطلاقتهم من ساحل النادي حتى وصولهم إلى بندر الغوص في منطقة الخيران، وهو المكان الذي ترسو به السفن، وقد أبدوا مهاراتهم الفائقة وإمكانياتهم المتميزة وتجاوبهم مع التعامل مع الحالات الصعبة والطارئة وتحمل الأجواء المناخية وحالة البحر غير المستقرة.



وأضاف القبندي أن الغوص الفعلي للرحلة بدأ من صباح أمس في هيرات «الخيران» وهي المناطق التي يكثر فيها المحار، وذلك بإشراف النوخذة حامد السيار مشرف عام لجنة التراث ورحلة الغوص، إلى جانب مشاركة النوخذة الكبير خليفة الراشد والنوخذة الكبير عبدالرحمن المناعي من البحرين ومستشار اللجنة الفنية الباحث في التراث الشعبي ثامر السيار.



وذكر أن الغوص الفعلي سينظم بشكل يومي من الفترة الصباحية حتى المسائية فيما سيكون يوم الخميس المقبل موعدا لعودة جميع السفن إلى ساحل النادي حيث ستقام مراسم «القفال» عصرا في إطار احتفال شعبي كبير.



من جانب آخر، تعتزم لجنة العلاقات العامة والإعلام في النادي تنظيم رحلة إعلامية إلى بندر الغوص بالخيران بعد غد الاثنين وستوجه من خلالها الدعوة إلى الصحافة والإعلام والمحطات الفضائية للمشاركة في الرحلة لمتابعة فعاليات الرحلة عن كثب.

«المطاحن» ترعى رحلة إحياء ذكرى الغوص

قال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد انه انطلاقا من التزام الشركة الدائم بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع ككل، وحرصها المستمر على دعم جميع المبادرات الوطنية والشبابية المختلفة، فإنها تمارس دورها في العمل على رفعة المجتمع الكويتي وتعزيز روح الوحدة الوطنية وترسيخ التراث والتقاليد الكويتية الأصيلة من خلال رعايتها لرحلة إحياء ذكرى الغوص التاسعة والعشرين التي تنظمها لجنة التراث البحري التابعة للنادي البحري الرياضي في الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل تحت شعار «خليجنا واحد... مصيرنا واحد» برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأكد الزايد أن حرص شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على المشاركة السنوية والدعم المستمر لهذه الفعالية الوطنية لما يقارب العشرين عاما يأتي تلبية لتوجيهات صاحب السمو الأمير بالحفاظ على كياننا وبيتنا الخليجي الواحد، وتخليدا لذكرى الآباء والأجداد.