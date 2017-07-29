نعيم عبدالواحد

في إطار التعريف بالاتحاد الكويتي للتنمية البشرية والتدريب، وبعد تشكيل مجلس ادارة الاتحاد برئاسة د.علي العطار رئيس مجموعة البورد العالمي لمشاريع وخدمات التدريب، قام الاتحاد يوم الاثنين الماضي بزيارة الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح.

هذا، وقدم د.علي العطار اعضاء مجلس الادارة الى الوزيرة، ثم تحدث عن اهمية ودور التدريب والتنمية البشرية في حياة الأمم، متطرقا في حديثه الى مبادرات مجلس ادارة الاتحاد ومهام العمل بالتعاون مع الحكومة.



وأكد أن الاتحاد يسعى بالدرجة الأولى إلى خدمة دولتنا الحبيبة الكويت، وكذلك مختلف القطاعات الحكومية، انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالاهتمام بالتنمية البشرية وتوعية الشباب الذين هم قادة المستقبل.



وتابع العطار: كان حتما علينا وضع المبادرات الخاصة بتلك الرغبات السامية، والتي استعرضناها مع الوزيرة بحضور ممثلين من مجلس الإدارة د.علي العطار والعميد ركن عبدالله المقلد ود.زينب الصفار ود.كلثوم عوض ود.عبير العطار وخلود المطيري وفهد الشمري . وأشار العطار الى ان اللقاء أثمر عدة اتفاقيات حول تحقيق تلك المبادرات.



بدورها، وعدت الصبيح بتبني مثل هذه المبادرات والعمل على تحقيقها على أرض الواقع، والتي تصب في مصلحة الكويت وشبابها.

وفي ختام اللقاء، قام مجلس الاتحاد بتقديم درع تكريمية للوزيرة هند الصبيح لدورها في احتضان الاتحاد، والذي يعد اول اتحاد يختص بالتنمية البشرية والتدريب، ليس في الكويت فحسب، وانما في منطقتنا العربية، كما يعد نموذجا يحتذى وصرحا يأخذ على عاتقه خدمة التدريب وجميع المتدربين في وطننا الحبيب الكويت.

يذكر أن الاتحاد بدأ في استقبال طلبات الراغبين في التسجيل بالجمعية العمومية للاتحاد الكائن مقره في كيفان ق٤ ش٤٣ م٢٣ وذلك من خلال الرابط: www.kuhdt.com.