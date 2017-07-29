عبدالله الراكان

قال رئيس الحملة الوطنية لحماية جون الكويت عبدالعزيز الشطي: ان فعالية «الجهراء غير» تعد من الأنشطة البيئية التوعوية التي ستشهدها جميع مجمعات ومقاهي محافظة الجهراء، موضحا ان حملة «الكويت واحة خضراء» وصلت إلى شاطئ الخويسات لتنظيفه وإزالة الأنقاض منه.

وأضاف خلال افتتاح فعاليات «الجهراء غير» مساء الاول من امس في مقهى الجهراء الشعبي ان من اهداف الحملة، والتي تأتي بالتعاون مع الجهات الحكومية وأعضاء مجلس الامة، المحافظة والعمل على إنشاء متنفس ومتنزه لأهالي المنطقة بالإضافة إلى حماية جون الكويت المليء بالمخلفات، مشيرا إلى ان الحملة الوطنية لحماية جون الكويت تستخرج بشكل يومي ما يقارب من 50 إلى 60 طنا من المخلفات، معلنا عن اكبر مسابقة بيئية لجمع البلاستيك في الكويت والتي ستنطلق في 5 اغسطس المقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والبلدية، مبينا ان كل شخص يجمع 10 اكياس من البلاستيك سيحصل على جائزة قيمة.