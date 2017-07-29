أطلقت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم النسخة الجديدة من الموقع الالكتروني وهو الأول من نوعه في مجال رعاية القرآن الكريم وخدمته.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة يوسف الصميعي ان الموقع الجديد يعد سابقة في العناية بالقرآن الكريم وقد جرى توظيف محتوى الموقع بحيث يفتح الأفق للجمهور للمساهمة في دعم مشاريع خدمة القرآن الكريم داخل الكويت لتوفير الفرص التربوية أمام أبناء الكويت من الشباب والفتيات ليتعلموا القرآن الكريم وعلومه.



ويراعي الموقع الجديد البساطة في الشكل والسهولة في الاستخدام مع الاحتفاظ بالخصوصية لكل متبرع.

وبين الصميعي أن الموقع (www.aayatkw.com ) يستقبل التبرع باستخدام الفيزا والكي نت وسيتم العمل على تطويره ليتم استقبال التبرعات بوسائل أخرى وفقا للأطر القانونية المتاحة، ويوفر الموقع سبل التعرف على مشاريع وخطط وأنشطة المبرة وسيتم تطويره بشكل مستمر.

يذكر أن مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية أسست عام 1994م في مسجد المشاري باليرموك وهي متخصصة في رعاية مشاريع القرآن الكريم.