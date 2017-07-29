أعلنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية تسيير القافلة التاسعة لإغاثة الأشقاء السوريين بالداخل السوري وعلى الحدود مع تركيا، وذلك ضمن برنامجها الهادف للتخفيف من معاناتهم.

وقال المدير العام للجمعية د.نبيل العون لـ «كونا» إن «السلام الإنسانية» أعدت برنامجا إغاثيا موسعا للأشقاء السوريين يتضمن زيارات للمناطق العشوائية البعيدة عن المخيمات النظامية.

وأوضح العون ان القافلة التي تتجاوز تكلفتها نصف مليون دولار أميركي تهدف الى تنظيم زيارات لنحو ألف خيمة غير نظامية وتوزيع الاحتياجات اللازمة لها من مفروشات تقيها تقلبات الطقس فضلا عن مواد تموينية ومعيشية ضرورية.

وأضاف ان هناك نحو 3 آلاف أسرة تعيش في المخيمات العشوائية ستستفيد من توزيعات ومساعدات القافلة إذ سيتم توزيع السلال الغذائية الوافية لهم والمحتوية على وجبات غذائية وحصص أكل تكفيهم لعدة اشهر وتسهل عليهم حياتهم.

وأفاد بأن الزيارات ستشمل منطقتي تل أبيض السورية واورفا التركية اذ سيطلع وفد الجمعية على مشروع مجمع مشاغل الخياطة ومصنع النسيج الذي تقيمه الجمعية «والذي وصلت نسبة البناء فيه الى الدور الثالث»، كما سيستمع الى تقرير مفصل من الجهة المنفذة للمشروع لعرضه على المتبرعين وبيان سير العمل فيه.