اختتمت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) أنشطتها للعام الدراسي الحالي بحفل تخريج دفعة من الطلبة المبتعثين وذلك وسط أجواء إيمانية ملأتها مشاعر الأخوة والإكبار حيث احتضن مسجد الغملاس بمنطقة القادسية حفل التخرج لطلاب (مشروع سفراء القرآن) وهو أحد مشروعات الجمعية الخيرية الكويتية (حفاظ) الموجهة لفئة الطلاب المبتعثين من دول عربية وأجنبية داخل الكويت والتي تهدف لتحفيظ القرآن الكريم حفظا متقنا مع حصول الطالب على إجازة بالقراءة والإقراء بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالتعاون مع لجنة البعوث الطلابية التابعة لجمعية عبدالله النوري الخيرية، وبحضور عبدالعزيز الدويلة مراقب مساجد العاصمة ولفيف من مسؤولي الجمعيتين وجموع من الطلاب والمهتمين بالتعليم القرآني في الكويت.

وفى كلمته أمام الحضور رحب م. أحمد المرشد بضيوف الحفل وهنأ الطلاب المبتعثين من خريجي (مشروع سفراء القرآن) بحصولهم على إجازة قراءة القرآن الكريم بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم معربا عن افتخاره بهم وأنهم نموذج مشرف لما يجب أن يكون عليه الطالب المسلم من السعي لحفظ كتاب الله واتقان تلاوته بالتزامن مع تحصيل العلوم النافعة والمعارف الحديثة مشيدا بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الذي أسفر عن هذه الكوكبة المتميزة من الحفاظ الذين حملوا كتاب الله ليقوموا بتعليمه في أوطانهم ويكونوا سفراء للقرآن بين أهليهم، داعيا الله أن يكون الأجر موصولا في ذلك لكل العاملين والمساهمين في هذا المشروع المبارك.

وفى ختام الحفل قام م. أحمد المرشد رئيس مجلس إدارة جمعية حفاظ وعبدالله النوري عضو مجلس إدارة جمعية النوري الخيرية بتكريم الطلاب المبتعثين وتسليمهم شهادات الإجازة بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما أعرب الخريجون عن خالص تقديرهم لما تبذله دولة الكويت في مجال خدمة القرآن الكريم القائمين ورعاية طلاب العلم.