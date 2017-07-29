وقّعت حملة «الكويت إلى جانبكم» مع السلطة المحلية اليمنية بمحافظة «الجوف» عقودا لتنفيذ مشروعي ماء في المحافظة، وذلك في مستشفى الجوف العام ومخيم «الجر» للنازحين.

وقال منسق المشروع في الحملة صالح باقلاقل في بيان: ان المشروع يأتي ضمن مشاريع الحملة في محافظة «الجوف» شمالي شرقي صنعاء والذي سبقته مشاريع عدة في مجال الغذاء والإيواء.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الإغاثة بالمحافظة ومدير مكتب محافظ «الجوف» م.عبدالله الحاشدي عن الشكر للكويت أميرا وحكومة وشعبا على اهتمامهم بالمحافظة في تمويل المشاريع الإغاثية وتنفيذها لهذه المشاريع التي تلامس احتياجات المواطنين.

ودعا الحاشدي المنظمات والجهات الخيرية إلى إعطاء المحافظة أولوية في الاستجابة العاجلة في مجالات الصحة والتعليم والمياه وبقية المجالات الأخرى.