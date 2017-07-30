23 مليون دينار تكلفة أكبر وأسرع باخرة في العالم تتسلمها الشركة خلال 2018

أسعار الأضاحي متقاربة مع معدلاتها في العام الماضي



الشركة تعتزم رفع مخزونها من تربية الأغنام النعيمي إلى 50 إلف رأس خلال السنوات السبع المقبلة

تطبيق جديد لشراء ومعرفة أسعار ومنتجات الشركة عبر الهواتف الذكية

48 إلى 51 ديناراً الأسعار الحالية للخروف للأسترالي بأنواعه الثلاثة

85 ديناراً سعر الخروف العربي35 لـ «النيوزيلاندي» المجمد و44 لـ «الأسترالي» المبرد

نتمنى اهتمام الدولة بالإنتاج المحلي من الأغنام عبر تقديم دعم الأعلاف للشركات الشركة تمتلك حالياً باخرتين «المسيلة» و«الشويخ»

تطوير مزارع الشركة وأنظمة حظائرها قلل نسبة نفوق الأغنام ووفر مبالغ مالية كبيرة

نوفر 90% من الأغنام الأسترالية للسوق الإماراتية

الإمكانيات التي تتمتع بها الشركة مكنتها لتكون المورد الرئيسي لمعظم دول الخليج

سوق الكويت مفتوح ويضم أكثر من 200 شركة منافسة لا تؤثر على أداء «المواشي»

58 إلى 60 ديناراً سعر الخروف الأسترالي المطابق لمواصفات الأضحية

مسلخ العاصمة الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط وسيكون مجهزاً لذبح 900 رأس ماشية في الساعة حوار: عاطف رمضان أكد الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي أسامة بودي أن الشركة استعدت لعيد الأضحى المبارك بتخصيص 50 ألف رأس غنم مستوردة، بالإضافة إلى 100 ألف رأس غنم لشهر أغسطس ليصبح إجمالي الأغنام المستوردة 150 ألفا وذلك لسد احتياجات السوق المحلي.وتوقع بودي في حوار خاص مع «الأنباء» أن تكون اسعار الاغنام متقاربة مع تلك التي كانت متداولة خلال السنة الماضية، ليكون سعر الخروف الأسترالي المطابق لمواصفات الأضحية ما بين 58 و60 دينارا.. وعن الأسعار التي تقدمها الشركة لعملائها حاليا، اوضح أن سعر الخروف الاسترالي بأنواعه الثلاثة «الطلي» و«الكروس» و«دروفر» تتراوح بين 48 و51 دينارا، والخروف العربي بـ 85 دينارا والنيوزيلاندي المجمد بـ 35 دينارا، والاسترالي المبرد بـ 44 دينارا، وسعر كيلو اللحم الاسترالي في الملاحم بـ 2.450 دينار، كاشفا عن طرح الشركة لتطبيق جديد اسمه «المواشي» عبر الهواتف الذكية يمكن العميل من شراء ومعرفة اسعار ومنتجات الشركة ويمكن من خلاله ان يسدد ثمن اضحيته بجانب خدمة التوصيل الى المنازل.وعن أسطول الشركة ذكر بودي أنها تملك باخرتين ويتم حاليا بناء الباخرة الثالثة بتكلفة 23 مليون دينار تقريبا، ومن المتوقع تسلمها في عام 2018، وهي اكبر باخرة مخصصة للاغنام والابقار وستكون الاسرع في العالم، لافتا الى انجاز اكثر من 75% من مشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي في منطقة الري بتكلفة 16 مليون دينار، متوقعا جاهزيته في الربع الاول من 2018، مشيرا الى ان الشركة حققت نتائج ممتازة في مشروع تربية الأغنام النعيمي وتعتزم رفع المخزون من 3 الاف راس غنم حاليا الى 50 الف راس خلال 5 الى 7 سنوات، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

في البداية حدثنا عن استعدادات الشركة لتوفير الأغنام لسد احتياجات السوق المحلي خلال الموسم المقبل لعيد الأضحى المبارك؟

٭ شركة نقل وتجارة المواشي لديها مخزون من الأغنام يغطي احتياجات السوق المحلي، ونقوم بجدولة شحنات الاغنام للمواسم قبل مواعيدها بـ 5 شهور تقريبا، فحاليا لدينا باخرة محملة بالأغنام أفرغت شحنتها، ولدينا شحنة وصلت الكويت في 28 يوليو 2017، بالإضافة الى 3 شحنات سنستوردها في أيام 5 و15 و29 من شهر أغسطس 2017، كما ان الشركة تستأجر بواخر لاستيراد كميات إضافية من الاغنام للسوق.

كم رأس غنم سوف تستوردونها لموسم عيد الأضحى؟

٭ الشركة خصصت 50 الف رأس غنم مستوردة خلال شهر يوليو، و100 الف رأس غنم سوف تستوردها الشركة خلال شهر أغسطس ليصبح اجمالي الاغنام المستوردة 150 الف راس غنم.اما فيما يخص موسم عيد الأضحى المبارك فسيتم تخصيص 50 الف راس غنم، وهي كميات تكفي لاحتياج السوق خلال هذا الموسم.

ماذا عن الأسعار المتوقعة لهذا العام؟

٭ الأسعار يتم تحديدها حسب تكلفة الشحنات المستوردة وأسعار بلد المنشأ، ويتوقع ان تكون الأسعار بنفس الأسعار التي كانت متداولة خلال السنة الماضية او متقاربة منها.

تطبيق «المواشي»

ما الجديد لدى الشركة سواء فيما يخص استعداداتها لعيد الأضحى المبارك أو استراتيجيتها المستقبلية بشكل عام؟

٭ نجحنا خلال العامين الماضيين في تقديم خدمة جديدة للمستهلك للأضاحي، هذه الخدمة لم نعلن عنها لانها كانت قيد التجربة، فبعد ان تضاعفت كميات الأغنام لدى الشركة خلال العام الماضي مقارنة بالاعوام السابقة، طرحت الشركة تطبيق جديد يمكن استعماله من خلال الهواتف الذكية وهو تطبيق اسمه «المواشي» حيث يمكن العميل من شراء ومعرفة اسعار ومنتجات الشركة، كما ان العميل يمكن ان يسدد ثمن اضحيته من خلال هذا التطبيق بجانب خدمة التوصيل الى المنازل.وتعطي الشركة الأولوية في ذبح الاضحية وتوصيلها للعملاء حسب الحجوزات او تسلسل الطلبات، أي تكون الأولوية لمن بادر بالشراء أولا، حيث ترسل الشركة رسالة الى أول 100 عميل على سبيل المثال وتكون الرسالة متضمنة «تقبل الله طاعتكم، تم ذبح اضحيتكم» وثاني ايام العيد يتم ارسال الاضحية لهم مجهزة او مقطعة الى 6 قطع ومهيأة لتوزيعها.والذبح يتم في المسالخ المعتمدة ومن ثم تنقل الي مصنع الشركة ليتم تجهيزها، ويتم توصيل الاضحية للعميل مبردة بعد فحصها من قبل البلدية وهذه الخدمة تسهل على عملاء الشركة خاصة الجهد الذي يبذلونه جراء وقوفهم في المسلخ والازدحامات.وهذه الأغنام تنطبق عليها مواصفات الاضحية واسعارها موحدة وكذلك احجامها، وخلال هذا العام سيتم بيع الخروف الاسترالي المطابق لمواصفات الاضحية بسعر 58 إلى 60 ديناراً، ويشتمل هذا التطبيق على خدمات اخرى لعملاء الشركة في الكويت وفي الامارات حيث يوجد في التطبيق بيانات سهلة الاستخدام مثل اختيار المنطقة وأنواع الغنم سواء كان مجمد او مبرد ويكون الدفع من خلال الـ «كي نت».

باخرة جديدة

حدثنا عن أسطول الشركة من السفن وهل هناك نية لشراء سفن جديدة خلال الفترة المقبلة؟

٭ الشركة تمتلك حاليا باخرتين «المسيلة» و«الشويخ» ويتم حاليا بناء الباخرة الثالثة اسمها «الكويت» بتكلفة 23 مليون دينار تقريبا، ومتوقع تسلمها في العام 2018، وهي اكبر باخرة يتم بناؤها من «الألف إلى الياء» كناقلة مخصصة للاغنام والابقار وهي ستكون اسرع باخرة في العالم، وستكون حمولتها 80 الف راس من الاغنام او 15 الف راس من الابقار او مخلوطة ما بين الاثنين. و«المواشي» تستهدف الاسواق التي تستورد الابقار بكميات كبيرة، كما نستهدف اسواقا جديدة على البحر الاحمر مثل مصر والاردن وكذلك في اسيا وتركيا، وكثير من الجاليات في الكويت تقبل على شراء لحوم الابقار بدرجات كبيرة مقارنة بالغنم حيث توفر الشركة هذه كافة المنتجات ولكل المستهلكين من المواطنين والجاليات الوافدة.

أين وصلتم في مشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي وكم تكلفته؟

٭ انجزنا اكثر من 75% من المشروع، والمسلخ كائن في منطقة الري بالقرب من سوق الجمعة، ويتوقع جاهزيته في الربع الاول من 2018 وسيبدا العمل فيه فور تسلمه، وتبلغ التكلفة الاجمالية له 16 مليون دينار، وهو مجهز لذبح 900 راس في الساعة الواحدة وفي موسم الحج يمكن ذبح من 16 الى 18 الف راس في اليوم الواحد أي ما يعادل 60 الف راس خلال 3 ايام العيد.وهذا يشكل نقلة نوعية كبيرة للشركة، خاصة انه المسلخ الوحيد الذي يتميز بمواصفات كخلوه من الروائح بنسبة 99.9% كونه قريبا من المناطق السكنية، وهو اكثر مسلخ تطورا في منطقة الشرق الاوسط ليقدم خدمة للكويت للمدى الطويل حيث سيغطي طلبات السوق المحلي لفترة تتعدى 20 سنة.

تربية «النعيمي»

اين وصلتم في مشروع تربية الأغنام النعيمي وكم سيوفر للسوق منها وما الهدف وما الجدوى الاقتصادية له؟

٭ بدأنا تربية النعيمي منذ عام ونصف العام وحققت الشركة نتائج ممتازة حيث قمنا بشراء امهات الاغنام من السوق المحلي وبدأنا ننتج منها، فهو مشروع مجد بالرغم من ان الدولة لا تقدم دعما للاعلاف للشركات مثل الافراد، ونبيع راس الغنم النعيمي باقل سعر في السوق بـ 85 دينارا، ونعتزم رفع المخزون من 3 الاف راس الى 50 الف راس خلال 5 الى 7 سنوات مقبلة.

ماذا عن الاغنام النافقة التي تكون من بين «الاسترالية المستوردة»؟

٭ من الطبيعي ان أي باخرة في العالم تكون بها نسبة نافقة من الاغنام والنسبة العالمية او التي يسمح بها القانون الاسترالي 2%، ونسبة نفوق الاغنام المستوردة لدى الشركة اقل من 1%، ومما لا شك فيه ان التطوير الذي حدث في الشركة ومزارعها في انظمة الحظائر وعزل الاغنام وتربيتها والرعاية البيطرية قللت النافق لديها منذ العام 2013 الى اليوم بنسبة تتجاوز 95% مقارنة بالسابق حيث وفر ذلك على الشركة مبالغ كبيرة وكما هو معلوم للجميع ان رعاية الحيوان تحثنا عليها تعاليم ديننا الاسلامي.

أسواق الخليج ماذا عن تصدير اغنام الشركة خارج الكويت وهل يؤثر ذلك على الاسعار من خلال قلة العرض مقابل الطلب؟

٭ «المواشي» توفر الاغنام للامارات وقطر وعمان، فشركتنا بالامارات مملوكة لنا بنسبة 100% وتوفر 90% من الاغنام الاسترالية للامارات، والـ 10% الاخرى توفرها شركات اخرى هناك، ولدينا مزارعنا هناك والتي تستوعب 100 ألف راس غنم وهي ثاني اكبر مزرعة مظللة للاغنام في العالم بعد مزرعة الكويت.ونوفر للسوق العماني الاغنام من خلال عميلنا هناك فالبواخر الـ 5 القادمة من استراليا قبل عيد الاضحى المبارك توفر هذه الكميات التي تغطي السوق المحلي واسواق عمان والامارات وقطر، كما ان الامكانيات التي تتمتع بها الشركة مكنتنا لنكون المورد الرئيسي لمعظم دول الخليج ومستمرون في تطوير الشركة خلال الفترة المقبلة.

هل دخول العديد من الشركات المنافسة في السوق المحلي يؤثر على اداء الشركة؟

٭ سوق الكويت مفتوح ويضم اكثر من 200 شركة مرخص لها لتجارة الاغنام واللحوم ولن تؤثر هذه الشركات على اداء «المواشي» حيث المنافسة موجودة في كل الاحوال.ما المعوقات التي تواجه الشركة بشكل عام؟٭ نتمنى ان يكون هناك اهتمام اكبر من الدولة ممثلة بهيئة الزراعة بالانتاج المحلي من الاغنام من خلال تقديم الدعم للاعلاف للشركات خاصة ان الشركات لديها القدرة المالية لتربية كميات كبيرة من الاغنام بخلاف المربين العاديين من الافراد الذين لديهم كميات قليلة 50 او 100 راس غنم وهي كمية لا تغطي الامن الغذائي للبلد.

هل هناك أمور اخرى تود التطرق اليها؟

٭ تم نقل مقر الشركة من منطقة الصالحية الى الصليبية منذ بداية العام 2017 فاصبح مقر الشركة بجانب المزرعة مما انعكس ايجابا على سرعة اتخاذ القرار وتكثيف الرقابة على المصنع والمزرعة وتوفير الاموال التي كان يتم دفعها للايجارات، كما بدأنا بزراعة كميات كبيرة من الاعلاف في المزرعة من خلال استغلال المساحات الخالية مما وفر اموالا على الشركة.

أسعار منتجات «المواشي» من اللحوم

٭ ٤٨ الى ٥١ دينارا: سعر الخروف الاسترالي بأنواعة الثلاثة.

٭ 85 دينارا سعر الخروف العربي وهو من انتاج مزرعة الشركة.

٭ 35 دينارا سعر الخروف النيوزلاندي المجمد.

٭ 44 دينارا سعر الخروف الاسترالي المبرد وهو مذبوح في استراليا.

٭ 2.٤٥٠ دينار سعر كيلو لحم الاسترالي في الملاحم.

٭ أصناف متعددة من لحوم العجل ذبح الكويت تباع على حسب القطعية مثل، الستيك وبعظم ومن دون عظم وتبدا اسعارها من 2.5 الى 3.75 دنانير للكيلو.

٭ 1.5 دينار طبق المفروم الطازج من الغنم او العجول ذبح الكويت.

٭ 2.750 دينار طبق تكة أو مكعبات هريس.

٭ 1.5 دينار للطبق الواحد من كباب الغنم والمفروم والقلوب.

٭ طبق ريش 6 قطع بـ 2.250 دينار.

وهناك الكثير من انواع اللحوم مثل البرجر الطازج والمنتجات المجمدة ذبح الكويت من الاغنام والكباب والمفروم تباع في معارض واركان الشركة في الجمعيات التعاونية، حيث ان «المواشي» هي الشركة الوحيدة في الكويت التي تنتج لحوما مصنعة مجمدة من انتاج وذبح الكويت.