الرامي: قضيت في الكويت أعواماً لا تنسى وكونت فيها صداقات متميزة

أسامة دياب

أشاد مدير المكتب الفني بالمجلس البلدي نايف صنيهيت شرار بالعلاقات الكويتية - المغربية والتي وصفها بالتاريخية والمتميزة، مستذكرا المواقف المشرفة للمملكة المغربية ومساندتها للحق الكويتي إبان فترة الغزو الصدامي الغاشم للكويت ودعم الملك محمد السادس لملف الأسرى والمرتهنين الكويتيين في العراق.

وأشار شرار، في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامه على شرف الوزير المفوض في السفارة المغربية المهدي الرامي بمناسبة انتهاء مهام عمله في الكويت، إلى أن تطور العلاقات الثنائية بين البلدين يعكس مدى قوتها، واصفا المملكة المغربية بكلمات بسيطة على أنها «ملك كريم وبلد جميل وشعب طيب»، لافتا إلى أن المملكة المغربية موطن العلم والعلماء ووجهة سياحية محببة للسائح الكويتي نظرا لتنوعها الثقافي والتاريخي، مثنيا على جهود الوزير المفوض في السفارة المغربية المهدي الرامي الذي خدم لفترة طويلة كقائم بالأعمال في السفارة، متمنيا للرامي التوفيق والسداد في خطواته المقبلة.

ومن جهته، أكد الوزير المفوض في السفارة المغربية لدى البلاد المهدي الرامي على قوة ومتانة العلاقات المغربية - الكويتية والتي وصفها بالمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، مثمنا دعم الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية له خلال فترة تواجده بالكويت، متمنيا للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير دوام التوفيق والسداد.

وأشار إلى أنه قضى في الكويت اعواما لا تنسى وكون فيها صداقات متميزة، مشيدا باللفتة الكريمة من مدير المكتب الفني بالمجلس البلدي نايف صنيهيت شرار، متوجها بالشكر لكل أعضاء السلك الديبلوماسي الذين حضروا الحفل.