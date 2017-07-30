أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية العمل التعاوني في الكويت والعالم، مشيدا بالرصيد الزاخر بالعطاء للمؤسسات التعاونية والتعاونيين، وبالحضور الفاعل لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محليا وخليجيا وإقليميا ودوليا، مثمنا الدور الحيوي للجمعيات العاملة على امتداد مناطق محافظة الأحمدي والشراكة المتميزة القائمة بين المحافظة وتلك الجمعيات في العديد من البرامج والفعاليات التي تصب في صالح المستهلكين من أهالي وقاطني المحافظة.

وأعرب الخالد لدى لقائه بديوان عام المحافظة نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد العتيبي، وعضوي مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام سعود الحرفان، ورئيس اللجنة الإدارية والمالية سالم عزام، عن التطلع إلى المزيد من العمل المشترك المترجم للغاية النبيلة للعمل التعاوني، مجددا التأكيد على الاستعداد التام لدعم جهود الاتحاد والجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة في نطاق محافظة الأحمدي وبلا حدود، متوجها بالتهنئة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجديد بالثقة التي حازوها، متمنيا لهم الدفع بخطط وبرامج وإنجازات القطاع التعاوني إلى آفاق أرحب.

من جهته، أعرب خالد العتيبي عن الشكر الشيخ فواز الخالد على حسن استقباله وتهنئته له ولزملائه وسعادته بفوز جمعيات محافظة الأحمدي بثلاثة مقاعد في مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، واصفا اللقاء بأنه مثمر للغاية وتناول العديد من الموضوعات والأمور التي تهم العمل التعاوني ودعم الجمعيات والتعاون المشترك مع المحافظة.

وأشار العتيبي إلى تعاون مستقبلي بين الاتحاد ومحافظة الاحمدي بدعم من اعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية وممثلي المحافظة في الاتحاد، وأنهم عرضوا على المحافظ فكرة وجود مقعد لممثل الاتحاد في مجلس محافظة الاحمدي، وذلك لتوصيل أفكار ورؤى وطموحات التعاونيين وما يعترضهم من معوقات والعمل على إيجاد حلول لها وطرح حلولها مع جهات الاختصاص.

وأضاف اننا تداولنا خلال اللقاء خطط وبرامج الاتحاد الحالية والمستقبلية علاوة على الأولويات لدينا، وهي الارتقاء بالعمل التعاوني وتخفيض الأسعار للمستهلك ورفع روح التعاون المشترك بين جميع العاملين بالجمعيات التعاونية، كما تطرق اللقاء الى الربط بين الاتحاد ووزارة التجارة، وهو ربط الأسعار على مستوى الكويت وليس على مستوى الجمعيات فقط. وأشار العتيبي الى العمالة الوطنية في القطاع التعاوني والتنسيق مع هيئة القوى العاملة، حيث انها هي التي ترسل للجمعيات لتوظيف الكويتيين في الجمعيات التعاونية.

وقال: ان طموحاتنا في الفترة الحالية إنشاء ارض خصبة لصالح المستهلك بتخفيض أسعار المنتجات الاستهلاكية وحماية المستهلك من جشع البعض وزيادة الأسعار.