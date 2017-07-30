بارك نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبيد العجمي للعاملين في القطاع النفطي موافقة مؤسسة البترول الكويتية على المطالب العمالية التي تبناها اتحاد البترول واستعادة ما تم انتقاصه من امتيازات سابقة. وقال إن اتحاد عمال البترول في الفترة السابقة كان يعمل لعودة جميع الحقوق كاملة كما كانت في السابق.

وبين العجمي أن من المطالب التي تمت إعادتها كما كانت بالسابق نظام السفر بالمهام الرسمية والتدريبية، وأيضا إلغاء قرار وقف هدايا قدامى العاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة.

كما أعلن عن موافقة مؤسسة البترول الكويتية على تطبيق ما نص عليه القانون رقم 85 لسنة 2017 المتضمن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 51 لسنة 2010م باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء الخدمة دون خصم المبالغ التي تحملتها جهة العمل نظير اشتراك العامل بالتأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله والعمل بالتعديل اعتبارا من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية في 9/7/2017م.