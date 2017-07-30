عقدت جمعية الحقوقيين اجتماعا مع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بدر الحمد، وذلك لبحث عدة مواضيع تتعلق بالوظائف القانونية وكيفية النهوض بالدور القانوني في كل الأجهزة الإدارية واقتراح حلول لبعض الإشكاليات التي تواجه القانونيين عند القيام بأعمالهم وتنوعها على مستوى القطاع العام.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد الرشيدي ان الاجتماع ناقش احتياجات القانونيين في القطاع العام وتم بحث أغلب المعوقات الى تواجه القانونيين في كل الأجهزة الإدارية في الدولة باختلاف اختصاصاتهم الوظيفية والمهام الموكلة لهم واقتراح الحلول لها بما يمكنهم من القيام بدورهم في النهوض بأداء القطاع العام ويصب في المصلحة العامة. ومثل الجمعية في الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد الرشيدي وأمينة السر المساعدة فرح يوسف ورئيس اللجنة الاجتماعية والعلاقات العامة أحمد الصليلي ورئيسة لجنة القبول والتسجيل عائشة العطيبي. وأشادت الجمعية بتفهم رئيس الديوان أحمد الجسار لمطالب القانونيين وحسن استقباله لمجلس الإدارة والاستماع والمناقشة لجميع الآراء التي أبدتها الجمعية.