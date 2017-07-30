افتتاح ديوانية المسنيين أكتوبر المقبل

بشرى شعبان

يعتبر قطاع الرعاية الاجتماعية من أكثر قطاعات وزارة الشؤون تفاعلا مع المجتمع، فهو يقدم خدمات متنوعة للأيتام والمسنين والأحداث، وكان له النصيب الأكبر من المشاريع التطويرية ويشهد استقطاب غير مسبوق لكل عمل تطوعي وخيري.

«الأنباء» التقت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية د.فاطمة الملا لتسليط الضوء ما يقدم القطاع خلال عام 2017 من مشاريع متنوعة الى جانب ما أنجز من مشاريع وبرنامج الأنشطة المتنوعة خلال إجازة الصيف بكل الإدارات.وكشفت الملا في لقائها عن القطاع يهتم بتقدم خدمات لنحو 612 حالة من أبناء الأسر الكويتية من جميع الفئات العمرية، منها تعليم مهارات حياتية، وأنشطة رياضية، ودورات تثقيفية.

وقالت ان هناك تعاونا كبيرا مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ومؤسسات العمل الاجتماعي عبر بروتوكولات تعاون لتقديم هذه الخدمات بصورة جيدة.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بداية، كم يبلغ عدد الأبناء المحتضنين من أبناء الحضانة العائلية في قطاع الرعاية؟

٭ يحتضن قطاع الرعاية نحو 612 حالة من أبناء الأسر الكويتية من جميع الفئات العمرية.

هناك العديد من بروتوكولات التعاون مع جمعيات ومؤسسات في قطاع الرعاية، نود التعرف على هذه الجهات؟

٭ قطاع الرعاية الاجتماعية وضع استراتيجية تتضمن العمل على الشراكة الاجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ومؤسسات العمل الاجتماعي بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية منها كيان، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة وبيت الزكاة ومذكرة تفاهم مع جامعة الكويت والجمعية الكويتية لتأهيل المسنين ومبرة خير الكويت.

بداية العام الحالي تم افتتاح نادي البر في محافظة مبارك الكبير وأعلن عن فتح نواد مشابهة بالشراكة مع الجمعيات في كل المحافظات، أين أصبح المشروع؟

٭ قطاع الرعاية يعمل على إنشاء نواد لكبار السن في جميع المحافظات، وهناك تعاون مع جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية لادارة نوادي كبار السن، منها نادي البر في مبارك الكبير ونادي الرحاب في محافظة الفروانية،

هل هناك تعاون مع فرق تطوعية للعمل في القطاع؟ واين اصبح المشروع؟

٭ القطاع يستقبل الفرق التطوعية للعمل مع نزلاء الرعاية، شرط أن تكون مسجلة في مشروع «بادر» في إدارة تنمية المجتمع، وأن القطاع يتعاون بشكل دائم مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة منها حكومية وأهلية والقطاع الخاص.

كما ان هناك مشروع جار العمل فيه بين فريق التنمية البشرية بالقطاع وجمعية المنابر القرآنية لإنشاء صالة لتدريب أبناء الحضانة العائلية في مركز محمود حيدر وجار العمل على وضع اللمسات الأخيرة بعد استكمال تجهيز الصالة لاستقبال المتدربين من أبناء الحضانة العائلية.

والمرحلة الثانية، من المشروع لإعادة تأهيل الورش الفنية في إدارة الأحداث وإنشاء ورش جديدة لنزلاء الإدارة وذلك بالتعاون مع فريق التنمية البشرية بقطاع الرعاية الاجتماعية.

ما المشاريع الإنشائية الجاري العمل بها؟

٭ يركز العمل الإنشائي داخل المباني لتطويرها ومنها تجديد وتأهيل وجهات المباني في مبنى المسنين ومبنى التأهيل الاجتماعي نساء، بالإضافة لتبديل المصاعد الكهربائية وتأهيل السور الخارجي، وإجراء صيانة للشوارع والطرقات الداخلية والأرصفة والمواقف داخل المجمع بالاضافة الى تبديل شبكات المياه، وتبديل التالف من الإنارة وفق برنامج توفير الطاقة على الإضاءات بالاضافة الى تركيب الكاميرات في قطاع الرعاية، وصيانة طريق البوابة الشمالية (وزارة الأشغال)، وزراعة المساحات داخل القطاع، وكذلك العمل على هدم مبنى تأهيل النساء والأطفال القديم وإجراء دراسة لإنشاء حديقة نموذجية بالمكان.

هل هناك عقود مستقبلية في خطة عمل القطاع؟

٭ هناك العديد من العقود المستقبلية منها إعادة تأهيل وصيانة مخيم الصليبية، وايضا صيانة وتأهيل الصالة متعددة الأغراض، وحمامات السباحة، ومطبعة الأحداث، وتجهيز ورشة الحاسب الآلي بتبرع ضمن برنامج الشراكة الاجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني،، وقد تم مؤخرا تأهيل ديوانية المسنين بتبرع من شركة البترول والافتتاح في شهر اكتوبر ، ومنها ورشة الحاسوب في إدارة الأحداث بتبرع من الأمانة العامة للأوقاف، كما تم ترميم عيادة العلاج الطبيعي في محافظة مبارك الكبير وهناك أيضا توجه لعمل مناقصات لتأهيل للأماكن الترفيهية والتشغيلية للابناء، والعمل جار على تنظيم رحلة عمرة.

ويقوم فريق التنمية البشرية بإعداد دورات للعاملين في قطاع الرعاية في تخصصات الخدمة والرعاية الاجتماعية، وهناك تعاون مع جمعيات متخصصة وجامعة الكويت.

ما أبرز إنجازات القطاع؟

٭ هناك العديد من الإنجازات التي حققها قطاع الرعاية في وزارة الشؤون منها، افتتاح نادي الرحاب للمسنين، وافتتاح ديوانية المسنين اكتوبر المقبل والأمور التي تحدثت عنها سابقا بورش عمل، وايضا افتتاح نادي البر في محافظة مبارك الكبير علامة فارقة في خدمة المسنين.

ما أبرز الدورات المنتظر تقديمها خلال العام الحالي؟

٭ تم تنفيذ 40 دورة تدريبية للنزلاء والعاملين في كل دور الرعاية الاجتماعية حتى نهاية يوليو، وهناك العديد من الدورات المعدة لتقديمها خلال الفترة المقبلة تبدأ من أغسطس وسبتمبر وحتى نهاية ديسمبر، تركز بمعظمها على التوعية والتوجيه بالإضافة لثقل المواهب وتنميتها لدى النزلاء وتطوير أداء العاملين بكل إدارات القطاع التابعة للوزارة.

وقد شهد القطاع خلال النصف الأول من العام وفي جميع الإدارات نشاطات متعددة شملت كل دور الرعاية التابعة للإدارات دون استثناء، كما ان جميع الإدارات أعدت برامج صيفية متكاملة للنزلاء من الترفيهية والتوعية والتأهيلية، وقد تم إعداد أنشطة خارجية للمسنين منها زيارات للمجمعات التجارية والمركز العلمي وشاليهات الزور.

وقامت إدارة الأنشطة والإعلام في وضع برنامج صيفي للنزلاء منها دورة تعليم السباحة لادارة الحضانة العائلية ونشاط رياضي لأبناء دار الملاحظة، وإدارة الأحداث ونشاط رياضي للفتيان في إدارة الحضانة العائلية، بالإضافة لدورات رياضية لنزلاء دور رعاية الأحداث بنين وفتيان، وكذلك دورات سباحة وكرة قدم وألعاب فردية لنزلاء دور رعاية الأحداث.