طالب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بضرورة تحفيز خبراء الإدارة العامة للخبراء ودفعهم نحو سرعة إنجاز تقارير الخبرة المتعلقة بالقضايا المختلفة بما يدعم سير العدالة ويقر حقوق المتقاضين، مشددا على ضرورة إتاحة إمكانية تعامل خبراء الإدارة مع النظام الإلكتروني المعتمد بما يمكنهم من التعاطي معه من خارج مقار أعمالهم ليتمكنوا من متابعة تقاريرهم وإنجازها على الوجه المطلوب.

جاء ذلك خلال لقاء العزب مع رئيس ونواب رئيس الإدارة العامة للخبراء في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وبحضور كل من مستشار الوزير فيصل الغريب، ومدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر.

ودعا العزب إلى ضرورة التحول الإلكتروني في عمل الإدارة والوصول به لمرحلة العمل الإلكتروني المتكامل بما يخدم سير العمل ويضمن جودته، مطالبا بتحفيز المتعاملين مع الإدارة للمشاركة في إنجاز معاملاتهم عبر النظام الإلكتروني حتى وإن كان بشكل جزئي لتسهيل الإجراءات واختصار الدورة المستندية والدفع نحو اعتماد سبل التكنولوجيا الحديثة، موجها إلى ضرورة تجنب أي ممارسات تقود إلى الروتين والبيروقراطية في عمل الإدارة مع ضرورة اعتماد سبل الشفافية والإنجاز لإقرار الحقوق وخدمة مصالح المتقاضين، داعيا إلى ضرورة العمل على اعتماد شكل مميز لتقارير الخبرة ومستنداتها بما يضمن إضفاء مظهر راق ومميز لها يتوازى مع قيمتها القانونية المهمة في مختلف القضايا.

وأكد ضرورة دراسة الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة السعة المكانية لمقرات الإدارة العامة للخبراء في المحافظات بما يخدم سير العمل ويهيئ الأجواء المناسبة لعمل الموظفين والمتعاملين معها، مشددا على التواجد الإعلامي لمسؤولي الإدارة بما يبرز دورها المهم وأنشطتها المتواصلة، وذلك عبر طرح إنجازاتها وفعالياتها وإحصائياتها المختلفة في جميع وسائل الإعلام.

وأوضح ان الإدارة بما تعيشه من مرحلة تحول بعد صدور القرار رقم 146 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لها ورفع مستواها إلى درجة الإدارة العامة، يحتم عليها ضرورة تطور العمل

بشكل ملموس باعتبارها جهازا حساسا يحظى بأهمية خاصة في العمل القانوني، مؤكدا ان الإدارة أمام

تحد كبير يستوجب اضطلاعـهـــا الكــامـــل بمسؤولياتها في تطوير أدائها وضمان إنجاز عملها على الوجه الأمثل.

وأشار إلى ان أهمية عمل الإدارة العامة للخبراء تكمن في كونها إحدى الجهات الرئيسية المعاونة للقضاء واختصاصها ببحث ودراسة القضايا التي تحيلها المحاكم لتعلق الفصل فيها بجوانب فنية وهندسية وحسابية تتطلب قيام أحد الخبراء المتخصصين بدراستها وفحصها وسماع أقوال الخصوم والشهود وإعداد تقرير خبرة بالرأي الفني فيها تستهدي به المحكمة في إصدار حكمها في الدعوى ذات الصلة.

ولفت إلى أن مهنة الخبير غاية في الأهمية وتتطلب توافر العديد من المتطلبات والسمات الشخصية لممتهنها وهو ما يستوجب توافر الخبرات الفنية والقانونية المتجذرة مع ضرورة نفض أفكار الاتكالية والممارسات الإدارية الروتينية.

بدوره، أكد وكيل وزارة العدل بالتكليف ورئيس الإدارة العامة للخبراء خالد الدخيل أن توجيهات الوزير د.فالح العزب ستوضع قيد التفعيل والترجمة على أرض الواقع، مبينا ان الإدارة تبنت ضمن خطتها الإستراتيجية والتشغيلية جميع تعليمات الوزير د.فالح العزب المتعلقة بالحرص على سرعة إنجاز تقارير الخبرة لينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا ذات الصلة.