تزامنا مع اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الوبائي الموافق 28 يوليو الجاري، أكد نائب المدير العام للعلاقات العامة والموارد بجمعية النجاة الخيرية د. جمال الشطي أن لجنة الرحمة الطبية منذ تأسيسها في عام 2002 قدمت ما يزيد على 51 مخيما طبيا استفاد منها آلاف المراجعين وقدمت لهم التحاليل والفحوصات والكشف الطبي والعلاج، معتبرا ذلك هدية لهم ورسالة شكر من أهل الكويت تقديرا لدورهم الرائد والبناء في تنمية الكويت.

وأوضح الشطي أن إقامة وتنفيذ المخيمات يتطلب عملا دؤوبا وتجهيزات مميزة وخاصة حيث يبدأ باختيار الموقع وبعدها دراسة للطبيعة السكانية يعقبها الإعلان عن المخيم عبر شتى الوسائل التي تستخدمها الشريحة المستهدفة وفي يوم المخيم وعادة ما يكون يوم الجمعة نزاول عملنا في الخامسة صباحا ويستمر حتى الواحدة ظهرا وهناك مخيمات زاد عدد المراجعين بها على 500 شخص من شتى الجنسيات واللغات والأديان والأعراق.

وحول أهم التخصصات الطبية التي تتوافر باللجنة، قال الشطي ان لدينا طواقم طبية نفخر بها من شتى التخصصات المتميزة وهؤلاء الأطباء رسميون يعملون بوزارة الصحة ويقتطعون هذا الوقت والجهد والعناء منهم حسبة لله جل وعلا ثم خدمة لضيوف الكويت من الجاليات ومساهمة منهم في رسم البسمة وإزالة الآلام عن هذه الشريحة التي تعمل بكل طاقاتها لنهضة وتطور الكويت كل في مجال عمله وموطن عطائه.

وشكر مركز العمل الإنساني، مشيدا بدوره الرائد والحثيث تجاه خدمة ضيوف الكويت وتقديم الخدمات الطبية لهم عبر الشراكة المؤسسية مع لجنة الرحمة الطبية، مثمنا كذلك دور جميع الطواقم الطبية التي تبذل الوقت والجهد وتتحمل التعب في سبيل تخفيف الآلام عن المرضى ورسم البسمة على محياهم وكل من يتعاون ويدعم لجنة الرحمة الطبية. وللتواصل مع لجنة الرحمة الطبية 1800082.