فرج ناصر

كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن إنجاز 29% من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس، مشيرا الى ان اعمال المشروع متقدمة عن البرنامج الزمني المحدد للمشروع بفضل جهود العاملين به الذين يبذلون جهودا كبيرة للانتهاء من المشروع في مواعيده التعاقدية والاستفادة منه في تحديث وتطوير منظومة الطرق في البلاد. وأفاد الحصان في تصريح صحافي بأن المشروع متوقع تسليمه في يناير من العام 2020، حيث يتم تنفيذه حاليا بكلفة اجمالية 108.8ملايين دينار، ويعتبر أحد المشاريع الضخمة التي ستخدم المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس كالعارضية والفردوس والصليبية والصليبخات وجنوب الدوحة والقيروان.