محمد راتب

اعلن مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية انشاء مركز لتسلم القمامة القابلة للتدوير من سكان المنطقة مجانا مقابل هدايا رمزية وذلك لزيادة وفاعلية المساهمين في الحفاظ على البيئة، مشيرا الى انها اول جمعية تقوم بتفعيل وتحقيق الرغبة الاميرية في حماية البيئة والحفاظ عليها والتزاما بتوصية مجلس الوزراء بتفعيل دور الجمعيات التعاونية لتحقيق الرغبة السامية.

وبين ان المركز موجود بجانب فرع قطعة ٣ بجانب الفروع المستثمرة وسوف يستقبل المساهمين الراغبين في التخلص من القمامة القابلة للتدوير (ورقيات/ عبوات بلاستيك) وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل على ان يتم منح هدية مجانية (شنط/ اواني منزلية) مقابل كل ١٠ كلغ من الورقيات او من العبوات البلاستيك خلال الدوام الرسمي للمركز من الساعة ٨ صباحا وحتى ٤ عصرا ماعدا يوم الجمعة. وزاد بان المشروع ياتي بالتعاون مع مشروع (أمنية) لاعادة تدوير العبوات والمسجلة ببرنامج (بادر) التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، معربا عن امله في مشاركة مساهمي الجمعية في نجاح هذا المشروع لتصبح منطقة كيفان اول جمعية مبادرة لنجاح هذا المشروع وأول منطقة صديقة للبيئة.