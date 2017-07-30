يتطرق البرنامج الحواري (حديث الديرة) في حلقته مساء اليوم الأحد إلى أهداف ودور هيئة مكافحة الفساد، والذي يعرض الساعة الثامنة مساء عبر شاشة القناة الأولى بتلفزيون الكويت، والبرنامج من إعداد فريق من المعدين، تقديم إسراء جوهر، إخراج هشام شحاتة، ومن إنتاج قطاع الاخبار والبرامج السياسية بوزارة الإعلام.

ويستضيف البرنامج كلا من الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد بالإنابة د. محمد بوزبر، بمشاركة المحامي محمد السبتي والمستشار حمدان النمشان.

حيث يتناول الحوار الأهداف التي من أجلها قامت الدولة بإنشاء مرسوم هيئة مكافحة الفساد، والتي تهدف إلى تحقيق وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، والعمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وحجز واسترداد الأموال والعائدات، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة، ومنع الوساطة والمحسوبية.