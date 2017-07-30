فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان ميزانية الطرق الجاري تنفيذها حاليا تتخطى 205 ملايين دينار، مشيرا الى ان الوزارة تنفذ مشاريع شبكة الطرق وفق البرنامج الزمني والتعاقدي المتفق عليه.



وأضاف ان كلفة المشاريع المزمع تنفيذها من قبل قطاع الطرق للسنوات الـ 3 المقبلة تصل الى 3 مليارات دينار.



لافتا الى ان البرنامج المعد من الوزارة وبالتنسيق مع المقاولين العاملين للانتهاء من شبكة الطرق سيكون مع نهاية 2018، مؤكدا ان الوزارة تقوم بفتح مراحل وأجزاء من المشاريع على مراحل.



وقال المصدر: ان الوزارة اعتمدت الموافقات من الجهات الرقابية بوزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.