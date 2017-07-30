مريم بندق

يرأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس غدا الاثنين.

هذا، وعلمت «الأنباء» أنه بناء على طلب جامعة الكويت فإن المدينة الجامعية الجديدة في الشدادية ستكون مقرا لجامعة الكويت وليست مجرد مبنى جديد يضاف الى الجامعة. وقالت مصادر إنه سيتم الإبقاء على كليات جامعة الكويت في الخالدية لاستقبال الطلبة المتوقع ارتفاع أعدادهم في السنوات القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء على أتم الاستعداد لمعالجة أي عقبات حالية لتسهيل الإنجاز الكامل لمبنى الشدادية تمهيدا لافتتاح الكليات أمام الطلبة.

هذا، وقد أشاد المراقبون بالإجراءات التي تواصل الحكومة اتخاذها على صعيد معالجة تداعيات حكم محكمة التمييز المشمول بالنفاذ على أعضاء خلية العبدلي، داعين الى المزيد من القرارات لتنظيم الجمعيات والمنظمات وفق القانون والثوابت الدستورية.

وعلى صعيد ما يتردد عن أن المجلس سيتخذ مزيدا من الإجراءات لمعالجة تداعيات قضية خلية العبدلي، قالت مصادر مطلعة: على الجميع العمل على دعم وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي السياج الذي يربطنا جميعا حول الكويت، وعلى الجميع أيضا اليقظة وتحمل المسؤولية والترابط لأننا جميعا كويتيون يجمعنا وطن واحد ونستظل تحت سمائه وهو الدائم لنا.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن المجلس يفترض أن يحسم أسعار قسائم خيطان غدا حيث كان من المفترض حسمها الأسبوع الماضي لكن ذلك تأجل لأسباب فنية، مشيرة الى أن تكلفة البنية التحتية للمنطقة ستتحملها الحكومة ولن تخصم من المواطنين الذين ستخصص لهم القسائم تنفيذا للمادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995.

وأضافت انه سيتم تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإشراف على الجهات التي ستتولى تنفيذ البنية التحتية وفق جدول زمني معلن حتى يكون من يحصل على موافقة بالتخصيص على معرفة كاملة.