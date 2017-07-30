أغلقت وزارة التجارة تسعة محال تجارية مختلفة الأنشطة التجارية لعدم التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها .

وأشار قطاع الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة والصناعة، في بيان له، أن القطاع نفذ تعليمات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مباشرة بعد التدقيق على بعض المحال والشركات التجارية بقيامها بغش تجاري في بضائعها .

وأوضح القطاع أن تم إغلاق مطعمين أحدهم يقع في فرع لجمعية تعاونية وثلاث محال لبيع الخضار ومحلان لبيع اللحوم وشركة مواد غذائيه ( بقالة ) ومحل لبيع الملابس الرجالية .

وأضاف القطاع في بيانه ( أن المخالفات تنوعت ما بين عفن ظاهري وإنقاص للأوزان بالنسبة لمحال بيع اللحوم ،أما محلات بيع الفواكة فجاءت المخالفة تغيير في بلد المنشأ وعفن ظاهري وشركة المواد الغذائية اختصت مخالفتها بيع ( بصل ) منتهي الصلاحية.

وزاد قطاع الرقابة والتفتيش انه ( تم إغلاق محل للملابس الرجاليه يقوم ببيع ملابس عسكرية ورتب دون أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.

وذكر أن "كل تلك المحال تم إحالتها إلى الجهات المختصة لتطبيق القانون عليها وسنتابع عبر الفرق المنتشرة التابعة القطاع في كافة المحافظات التدقيق على كافة السلع،" متمنيا من المواطنين والمقيمين التعاون من خلال إبلاغ قطاع حماية المستهلك في أي تجاوز مخالف عبر الخط الساخن 135.