كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التفتيشية التي تشنها النوبة (ب) بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة على المخازن بمنطقة الشويخ ، مشيرة إلى أن الحملات أسفرت عن مصادرة وإتلاف 18 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.



ومن جانبه أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة،م. عبدالله جابر، أن مفتشي النوبة (ب) قاموا برصد مخزنين للمواد الغذائية بمنطقة الشويخ، وعلى الفور تم مداهمتهم ومصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي بلغت 18 طناً وغلقهم إدارياً بالتعاون مع النوبة (ب) بمركز الشويخ الصناعية والري للنظافة ، مؤكدا على أن المخزن الأول احتوى على 7700 كجم من البقوليات فيما احتوى المخزن الثاني على 13300 كجم من الأجبان وبها عفن ظاهري وتغير في الخواص.



وأشار جابر إلى أن المفتشين قاموا بتحرير 6 مخالفات أغذية تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية ، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة وتداول مواد غذائية بها عفن ظهري.



وناشد أصحاب المخازن والمحلات والمطاعم بالتقيد بلوائح وأنظمة البلدية حتى لا يقعوا تحت المسائلة القانونية ، مشيرا إلى أن الحملات ستكون مستمرة لرصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.



ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن ‪ (1844448) أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪(@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.