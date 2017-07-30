كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية ، بتحقيق العديد من الإنجازات خلال النصف الأول من شهر يوليو، مشيرة إلى أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمراقباتها وأقسامها ومراكزها قد قامت بنقل 48602م3 من المخلفات العضوية والأثاث والسكراب والأنقاض مجهولة المصدر من خلال شركات النظافة المبرمة عقود مع البلدية لنظافة جميع مناطق المحافظة .



ومن جانبه أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية، سعد الخرينج، بأن الشركة المسؤولة عن نظافة مناطق ( الفردوس- العارضية - الأندلس - الرقعي - العارضية الصناعية ) قامت بنقل 15371 م3 من المخلفات العضوية والأثاث والسكراب والأنقاض مجهولة المصدر من تلك المناطق .



وقال الخرينج بأن الشركة الثانية والمبرمة عقد مع البلدية لنظافة منطقة جليب الشيوخ قد قامت بنقل 5320 م3 من المخلفات العضوية والأثاث والسكراب والأنقاض مجهولة المصدر .



والمح الخرينج إلى أن الشركة الثالثة والمنوط بها نظافة مناطق ( الفروانية -خيطان - أبرق خيطان العمرية - الرابية - الرحاب - أشبيلية ) بناء على العقد المبرم مع البلدية قد قامت بنقل 20672 م3 المخلفات العضوية والأثاث والسكراب والأنقاض مجهولة المصدر.