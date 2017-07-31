عادل الشنان

أعلن مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استمرار استقبال معاملات التخصيص للراغبين من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى نهاية 1998 على مشروع قسائم خيطان الجنوبي وعدم إغلاق باب استقبال المعاملات حتى شهر سبتمبر المقبل تمهيدا للبدء والعودة لجدول التوزيعات المحدد للسنة المالية الحالية والذي سيبدأ بقسائم جنوب المطلاع ومن ثم خيطان وجنوب عبدالله المبارك.

وأكد المصدر انه بالرغم من الإقبال المتزايد على «خيطان» وتجاوز الأرقام للقسائم المتاحة إلا أنه لا يمكن اغلاق الباب مادام هناك راغبون في التخصيص ينتظرون استكمال معاملاتهم أو متواجدون في عطلات صيفية، حيث ان «السكنية» تحرص على تطبيق عملها بشكل منظم وقانوني لجميع المستحقين للرعاية السكنية.

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة السكنية عن طرحها لمناقصة انشاء وإنجاز أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ4999 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية وشبكات البنية التحتية للضاحيتين N4 وN1 بمشروع جنوب المطلاع على أن يتم الإغلاق في 12 سبتمبر المقبل.

وأشارت «السكنية» الى أن الكفالة الأولية للمناقصة تبلغ مليون دينار وأن المناقصة ستكون محدودة على 14 شركة محلية وعالمية منها شركات صينية، اسبانية، استرالية، تركية، ايطالية وكورية وبهذا تكون المؤسسة بصدد طرح العقد الخامس بالنسبة لترتيب عقود المشروع المهمة.