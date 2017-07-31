أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع الأولوية لتاريخ التخصيص على مشروع «جنوب عبدالله المبارك» حتى تاريخ 30/6/1999 وما قبل.

ودعت المؤسسة أمس المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية والراغبين في التخصيص على القسائم الحكومية بمساحة 400 م2 في المشروع الى مراجعة صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة الرئيسي بجنوب السرة أو الفروع التابعة لها في برج التحرير أو جابر العلي أوالجهراء أو جليب الشيوخ ابتداء من يوم الأربعاء 2 أغسطس أثناء مواعيد الدوام الرسمي.

وذكرت أن المبنى الرئيسي بمنطقة جنوب السرة سيستقبل المراجعين في فترة إضافية من الساعة 2:30 ظهرا وحتى 5:30 عصرا مع اصطحاب المستندات التالية: صورة من البطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء، صورة من عقد الزواج في حال وجود زوجة ثانية، صورة من عقد الطلاق (لمن لديه مطلقة)، شهادة من وزارة العدل باسم الزوج والزوجة الكويتية أو الخليجية مضاف لها الرقم المدني وأن يكون الاسم مطابقا للبطاقة المدنية، إلغاء طلب القرض العقاري لدى بنك الائتمان، شهادة راتب حديثة تفصيلية للذي يعمل في القطاع الحكومي وشهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك، لمن يعمل في القطاع الخاص فعليه إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة تبين عدم تقاضيه بدل إيجار أو بدل سكن من عمله، إذا كان المتقدم متقاعدا أو يعمل في القطاع الخاص، أو لا يعمل، فعليه إحضار شهادة حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.