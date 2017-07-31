عاطف رمضان

أغلقت وزارة التجارة والصناعة 9 محلات تجارية مختلفة لعدم التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وذكر قطاع الرقابة في الوزارة أن هذه المحلات تتمثل في مطعمين أحدهما يقع في فرع لجمعية تعاونية، وثلاثة محلات لبيع الخضار والفاكهة، ومحلين لبيع اللحوم، وشركة مواد غذائيه (بقالة)، ومحل لبيع الملابس الرجالية.

وتنوعت المخالفات ما بين عفن ظاهري وانقاص للأوزان بالنسبة لمحلي بيع اللحوم، وتغيير بلد المنشأ وعفن ظاهري بالنسبة لمحلات بيع الفواكه، وشركة المواد الغذائية اختصت مخالفتها ببيع بصل منتهي الصلاحية، أما محل الملابس الرجالية فكان يقوم ببيع وتفصيل ملابس عسكرية من دون أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.

وأشار القطاع الى انه نفذ تعليمات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مباشرة بعد التدقيق على بعض المحال والشركات التجارية بقيامها بغش تجاري في بضائعها، وتمت إحالة هذه المحلات المتورطة الى الجهات المختصة لتطبيق القانون عليها.

وناشد القطاع المواطنين والمقيمين التعاون مع الوزارة عبر الاتصال بالخط المباشر ١٣٥ في حال وجود مخالفات.