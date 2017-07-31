شارك وفد من ديوان المحاسبة برئاسة كبير المدققين في الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية سعد العجمي، وعضوية المدقق الرئيسي في قطاع الرقابة المسبقة سعود المطير، والمدقق بإدارة الرقابة على التسويق والاستثمارات النفطية هديل المزيني، في حضور مؤتمر المدققين الداخليين الدولي والذي انعقد في مدينة سيدني خلال الفترة من 23 حتى 26 يوليو والذي تنظمه جمعية المدققين الداخليين الاسترالية.

وتخلل المؤتمر العديد من الندوات والجلسات والحلقات النقاشية حول مهنة التدقيق والمخاطر والعقبات التي تواجهها وكيفية معالجتها والاستفادة من التجارب السابقة في التدقيق والخبرات المختلفة.